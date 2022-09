Honor esitteli uuden edullisen X40-mallin 50 megapikselin kameralla

Huawein sisarbrändi Honor on esitellyt uuden alemman keskiluokan älypuhlimen. Laite kantaa nimeä Honor X40 ja tarjoaa noin parin sadan euron hintaan melkoiset speksit.Honor on panostanut X40:ssa erityisesti kameroihin, sillä laitteen pääkamerasta löytyy megapikseleitä peräti 50. Kakkoskameran 2 megapikseliä ei tosin tarjoa avusteen lisäksi juuri kuvausominaisuuksia. Tämän lisäksi tekniikkaan kuuluu Snapdragon 695 -piiri, josta löytyy 5G-yhteydet.Laitteen näyttö on 6,67 tuuman kokoinen, tekniikaltaan OLED ja tarjoaa jopa 120 hertsin virkistystaajuuden. Kosketusvasteen herkkyys on vielä suurempi 300Hz, joka tarjoaa nopeat kosketuksen rekisteröitymiset. RAM-muistia on alkaen kuusi gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua, joskin molemmista löytyy suurempia versioita.Sormenjälkilukija on sijoitettu näytön alle ja 8 megapikselin etukameralle on reikä näytön yläosassa.Laite tarjoaa akkua 5100 milliampeeritunnin verran ja 40 watin latauksen. Muotoilussa on otettu kenties mallia Samsungilta, sillä etu- ja takapaneelin sulautuvat yhteen sivuille kaartuen.

Kiinassa Honor X40:llä on hintaa alkaen 1499 paikallista valuuttaa eli hieman yli 200 euroa. Riippuen mallista hinnat nousevat yli 300 euron luokkaan.Koska kyseessä on Huawein sijaan Honor, voi laite hyvinkin saapua myös Suomen markkinoille, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole vahvistusta.