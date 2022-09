Asus esitteli uudet ROG Phone 6D -huipputason pelipuhelimet

Asus on tänään esitellyt sen uusimmat tulokkaat ROG Phone -sarjaan. Kyseessä on kaksikko ROG Phone 6D ja ROG Phone 6D Ultimate, jotka tarjoavat aiemmasta 6D-mallista tutut kovat speksit yhdellä merkittävällä erolla.D-malleissa Asus on tuonut laitteisiinsa ensimmäistä kertaa MediaTekin suorittimet. Pitkän aikaa pääasiassa edullisemmissa ja vähätehoisemmissa laitteissa käytetyt MediaTekin piirit ovat löytämässä pikku hiljaa jalansijaa myös premium-luokasta.Uudet ROG Phonet sisältävät MediaTekin uusimman ja tehokkaimman Dimensity 9000+-piirin. Se tarjoaa käytännössä saman kokoonapanon kuin Qualcommin huippupiiri Snapdragon 8+ Gen 1, joka löytyy ROG Phone 6:sta. MediaTekin piirissä tosin kellotaajuudet ovat korkeammalla, joka tarkoittaa yleensä parempaa suorituskykyä.Asuksen mukaan yhdessä GameCool 6 -jäähdyssysteemin kanssa, uutuus tarjoaa markkinoiden kovinta suorituskykyä, joten olettaa saattaa, että se päihittää myös edeltävän ROG Phone 6:n. Valitettavasti vertailuja tehdään Asuksen toimesta vain edeltävään Dimensity 9000 -piirii, jota uusi Dimensity 9000+ on 10% nopeampi.

Laitteiden muihin ominaisuuksiin kuuluvat 165 hertsin ja 6,78 tuuman AMOLED-näyttö, 12 tai 16 gigatavua LPDDR5X-muistia, 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa, eteenpäin suunnatut stereo-kaiuttimet ja 6000 milliampeeritunnin akku. Akku tukee 65 watin HyperCharge-pikalatausta ja näytön kosketusvaste on peräti 720 hertsiä.Kameroiden osalta tarjotaan kolmoiskamerajärjestelmä, jossa on Sonyn 50 mergapikselin IMX766-sensori oletuskamerana, 13 megapikselin laajakulmakamera sekä makrokamera. Etukamera tarjoaa 12 megapikseliä.ROG Phone -laitteista tutut AirTrigger-näppäimet ovat myös parantuneet. Asus kertoo, että ne tukevat nyt eleitä.ROG Phone 6D Ultimate (alla) sisältää myös uuden AeroActive Portal -ominaisuuden, jonka on määrä parantaa ilmankiertoa ja siten parantaa laitteen suorituskykyä. Jäähdytyksen suorituskyky on parantunut ominaisuuden myötä jopa 20 prosenttia. Ultimate-versio saapuukin yhdessä AeroActive Cooler 6 -lisälaitteen kanssa.Laitteiden takavalaistuksessa on myös hieman eroa. Perusmalli sisältää Aura RGB -valot takana, kun taas Ultimate-mallissa on ROG Vision-matriisinäyttö takakannessa.Molemmat mallit ovat nyt ennakkotilattavissa seuraavin hinnoin:ROG Phone 6D (12Gt/256Gt) - 999 €ROG Phone 6D Ultimate (16Gt/512Gt) + AeroActive Cooler 6 - 1 449 €