Signalilta pyyntö: Jos sinulla on pienikin palvelin käyttössäsi, auta Iranin vallankumousta

Vahvasta salauksestaan tunnettu, kansalaisaktivistien ja toimittajien suosima, avoimen lähdekoodin pikaviestipalvelupyytää yhteisöltä apua.Euroopassa Ukrainan sota luonnollisesti vie lähes kaiken mediahuomion, mutta viimeisen viikon aikana myös islamilaisessa diktatuurissa Iranissa kuohuu . Maassa on nähty ensimmäisiä laajoja mielenosoituksia vuosikymmeniin, kun maan naiset ovat nousseet barrikadeille vaatimaan oikeuksiaan.Mielenosoittajat pitävät toisiinsa yhteyttä salattujen viestikanavien kautta ja koordinoivat toimintaa niiden avulla. Koska Signalin kaikki viestiliikenne on vahvasti salattua, ei Iranin hallitus pääse käsiksi viestiliikenteeseen lainkaan. Vastaiskuna Iran on estänyt Signalin käytön maassa kokonaan. Esto on toteutettu estämällä kaikki liikenne Signalin palvelimiin.Nyt Signal pyytääkin yhteisöltä apua ongelman kietämiseksi. Paras apu tilanteeseen on yksinkertaisen ja äärimmäisen kevyen Signalinylläpito.

Käytännössä proxy-palvelin toimii siten, että hallituksen vastustajat voivat vaihtaa Signalista palvelimen osoitteeksi Signalin oman palvelimen sijaan ylläpitämäsi proxy-palvelimen osoitteen. Proxy-palvelin ei sinänsä tee mitään muuta kuin välittää kaiken sisääntulevan Signal-viestiliikenteen eteenpäin Signalin oikeille palvelimille - ja paluuliikenteen Signalin palvelimilta takaisin Signalin käyttäjälle.Luomalla satoja, kenties tuhansia vaihtoehtoisia Signalin palvelinosoitteita vaikeutetaan Signalin estämistä, sillä Iranin hallituksen täytyy erikseen estää jokainen uusi palvelin ja sen osoite.Jos avun antaminen kiinnostaa, löytyy Signalin sivuilta tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet proxy-palvelimen pystyttämiseksi.Vaatimuksena proxylle on ainoastaan se, että käytössäsi on palvelin ja sillä on oma DNS-osoite eli "nimi", johon liikenne voidaan ohjata.