Listaus: Maailman tehokkaimmat kännykät - historiallinen vallanvaihto tapahtui

Tehokkaimmat Android-puhelimet syyskuussa 2022

Asus ROG Phone 6D Ultimate OnePlus Ace Pro iQOO 10 Pro

Suosittu kännyköiden tehojen mittaukseen tarkoitettu ohjelmistoon julkaissut tuoreimmat tilastonsa markkinoiden tehokkaimmista Android-kännyköistä. Listaus on historiallinen, sillä se merkitseeylivoiman loppumista.Syyskuun 2022 listauksen kärkipaikalle nousi Asus ROg Phone 6D Ultimate , joka käyttää Qualcommin piirisarjan sijaan-piirisarjaa. Tämä on mittaushistoriassa ensimmäinen kerta, kun MediaTekin piirillä varustettu puhelin nousee AnTuTun listan ykköspaikalle.Eroa kakkoseen ei toki ole paljon, mutta kaikki lasketaan. Kakkospaikan listalla nappaa itselleen ainoastaan Kiinassa myytävä OnePlus Ace Pro, joka puolestaan tukeutuu Qualcommin Snapdragon 8+ gen 1 -piirisarjaan. Samaan SD8+g1 -piirisarjaan pohjautuvat kännykät hallitsevat loppua listaa muutenkin, ainoastaan piikkipaikan itselleen napannut Asus on listan poikkeus.

Tehokkaimmat "lippulaivan tappajat"

OnePlus Ace OnePlus Ace Racing Edition Oppo Reno8 Pro+ 5G



AnTuTu julkaisee nykyisin myös ns. lipplaivantappajien teholistausta. Kyseinen listaus asettuu noin 500 euron hintaluokkaan Suomessa ja sieltä löytyvät kaikkein kalliimpien puhelinten haastajat, joissa on sieltä täältä hieman tingitty ominaisuuksista ja pyritty luomaan paremmin hinnan ja ominaisuuksien kannalta tasapainossa olevia paketteja.Lippulaivan tappajissa taas MediaTekin ja Qualcommin asetelmat kääntyvät täsmälleen päinvastoin, sillä MediaTek Dimensity 8100 ja Dimensity 8100 Max jyräävät kyseistä listaa suvereenisti. Ainoastaan listan kymmenentenä olevamalli käyttää Qualcommin piirisarjaa.Molemmat listat osoittavat omalta osaltaan myös sen, miten Kiinan markkina on eriytynyt muusta maailmasta. Nimenomaan Kiinan markkinoille tuodaan myyntiin kaikkein tehokkaimmat Android-mallit ja isoa osaa niistä ei Euroopassa ole koskaan nähtykään. Täydelliset listat löytyvät AnTuTun blogista