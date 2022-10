Applen iPhone-tuotantokustannukset nousivat ennätyslukemiin

Applen iPhone-älypuhelimet ovat kautta historiansa olleet markkinoiden arvokkaimpia älylaitteita. Kutakuinkin saman tasoisia, lukuunottamatta suorituskykyä, Android-puhelimia saa jopa puolet halvemmalla, mutta tämä ei ole estänyt Applea kasvamasta entisestään.Vaikka Applen laitteiden hinnat ovat pilvissä, ja kasvavat vuosi vuodelta, niin tämä ei tarkoita aina loistavia katteita. Applen katteet liene älypuhelinmarkkinoiden parhaat, mutta niissäkin on tultu alaspäin.Uudet tiedot kertovat, että viimeisimmän iPhone 14 -mallin osalta tuotantokustannukset ovat nousseet niin paljon, että hintojen korotuksille on ollut selkeästi painetta. Nikkei Asian raportti kertoo, että komponenttien hinnat ovat nousseet peräti 20 prosenttia.Edeltäjään verrattuna huippumalli iPhone 14 Pro Max maksaa 40 taalaa enemmän. Nyt hinta on 501 dollaria, kun se oli vielä viime vuonna 461 dollaria. Tästä suurin osa tulee TSMC:n valmistamasta A16 Bionic -järjestelmäpiiristä, jonka hinta on nyt yksin 110 dollaria.

Yhdysvalloissa hinnat eivät ole laitteilla nousseet, joten katteet ovat selkeästi pudonneet. Euroopassa nousseet hinnat johtuvat myös pitkälti euron heikosta kurssista. Näiden tietojen perusteella olettaa saattaa, että myyntivoitot tulevat iPhone-osastolla laskemaan.