Analyytikko: Apple ottaa USB-C:n käyttöön kaikissa tuotteissaan jo aiottua aiemmin, iPhone vaihtuu ensi vuonna

analyytikonmukaanon kaikessa hiljaisuudessa varautunut USB-C:n käyttöönottoon jo pidempään. Varautuminen on ollut varsin viisasta, sillä Euroopan Unioni päätti viime viikolla pakottaa kaikki elektroniikkaa valmistavat yhtiöt USB-C:n käyttöön EU:n aikaraja USB-C:hen siirtymiselle kännyköiden ja muun pienelektroniikan osalta on asetettu vuoden 2024 loppuun. Käytännössä muutos on pakko toteuttaa jo aiemmin, sillä tuon päivämäärän jälkeen kaikkien uutena myytävien kännyköiden, digikameroiden, kuulokkeiden ja muun elektroniikan pitää käyttää USB-C -latausporttia ja USB PD -pikalatausta. Käytännössä esim. tänä vuonna julkaistuja iPhone 14 -malleja ei saa enää enää myydä uusina lainkaan EU:n alueella takarajan umpeuduttua.Gurmanin mukaan Applen ensi vuonna julkaistava-mallisto siirtyy käyttämään USB-C:tä koko maailmassa, EU:n päätöksen siivittämänä. Gurmanin mukaan siis aiemmat huhut puhtaasti langattomaan lataukseen siirtymisestä eivät olisi toteutumassa iPhonen osalta. Joka tavallaan on järkeenkäypää, koska USB-C:hen siirtymällä latausinfraa on tarjolla paljon paremmin kuin tilanteessa, jossa kuluttaja joutuisi kuljettamaan mukanaan MagSafe-laturia.

Mutta arvioiden mukaan iPhone ei ole suinkaan ainoa pikavauhdilla uudistuksen läpikäyvä Applen tuote. Perusmallin iPadin Gurman veikkaa vaihtuvat USB-C -ladattavaksi jo vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensi vuonna nähtäneen myös USB-C -latausliitintä käyttävät AirPods -kuulokkeet ja MagSafe-laturit. Gurman arvioi viimeisenä siirron tapahtuvan iPhone SE -mallin osalta, jonka odotetaan päivittyvän vuoden 2024 keväällä, eli noin 9 kuukautta ennen lainsäädännön takarajaa.Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee tukkurien ja jälleenmyyjien varastotilanne. Parhaillaankin useat jälleenmyyjät myyvät vuosia vanhoja iPhone-malleja, jotka eivät ole käytettyjä vaan ovat jääneet lojumaan varaston nurkkiin. Näiden osalta lainsäädäntö ei nykymuodossaan anna minkäänlaista armoa, vaan kyseiset varastot pitää myydä alta pois ennen lainsäädännön voimaantuloa - tai myydä ne EU:n ulkopuolelle. Sama koskee tietysti myös vaikkapa tänä syksynä julkaistuja iPhone 14 -malleja - jos niitä löytyy vielä jälleenmyyjien varastoista reilun kahden vuoden päästä, niille pitää keksiä jokin järkevä ja kustannustehokas poistotapa. Oletettavasti vanhempaa Applen rautaa on tulossa hurjiin alennusmyynteihin joskus vuoden 2024 loppupuoliskolla.