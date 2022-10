Pixel 7 ja Pixel 7 Pro nyt tilattavissa Verkkokauppa.comin kautta

ei edelleenkään myy virallisesti puhelimiaan Suomessa, vaikka tällä kertaa uudet mallit saapuivat jo Pohjoismaihin. Suomessa Pixeliä saa kuitenkin hankittua Verkkokauppa.comin kautta, joka on nyt lisännyt valikoimiinsa uudet Pixel 7 - ja Pixel 7 Pro -mallit.Verkkokauppa.comissa Pixel 7 maksaa 748,99 euroa ja Pixel 7 Pro 999 euroa , mutta niiden toimitus on vielä avoinna. Laitteita saa tilattua Suomeen myös Phoshopin kautta, jossa hinnat ovat hieman edullisemmat.Arvosteluissa uudet Pixelit ovat keränneet kehuja muun muassa ohjelmiston ja kameroiden osalta.Kummassakin suorituskyvystä vastaa Google Tensor G2 -piiri. Tavallisessa mallissa piirin parina on 8 gigatavua RAMia ja Pro-mallissa 12 gigatavua. Tallennustilaa on puolestaan 128 gigatavua.

Pixel 7:ssa on 6,3-tuumainen Full HD+ OLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 4355 mAh akku, kun suuremmassa Pro-mallissa on 6,7-tuumainen QHD+ OLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja kookkaampi 5000 mAh akku.Lisäksi Pro-malli tarjoaa monipuolisemmat kamerat, sillä takana on 50 megapikselin pääkamera, 48 megapikselin telekamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma. Tavallisessa mallissa ei ole telekameraa, mutta Googlen ohjelmiston avulla tälläkin laitteella saa hyviä zoomattuja kuvia.