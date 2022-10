WhatsAppiin vihdoin tulossa viestien muokkaus, näin se toimii

WhatsApp on tuomassa alustalleen vihdoin viestien muokkausominaisuutta, jota on odotettu palveluun viestien poiston lisäämisestä asti. Muokkausnappi on bongattu nyt ensimmäistä kertaa WhatsAppin beetaversiossa.Maailman suurin viestisovellus ja yksi suurimmista sosiaalisen median alustoista, WhatsApp, tarjoaa monimuotoisesti ominaisuuksia viestien välittämiseen. Facebookin omistama alusta tarjoaa muun muassa salatut viestit, suuret ryhmäkeskustelut ja paljon muita ominaisuuksia.Yksi ominaisuus loistaa kuitenkin vielä poissaolollaan: viestien muokkaaminen. Viestit on voinut poistaa jo kauan aikaa, ja hiljattain WhatsAppissa viestien poistamisen aikarajaa vielä pidennettiin . Vielä viestien muokkaaminen ei kuitenkaan onnistu.Ominaisuus on kuitenkin tekeillä – Twitterin tavoin . Tiedot kertovat, että beetaversiossa ominaisuus on jo käytössä.

WABetaInfon mukaan uusimmassa betassa on esitelty ominaisuutta, jolla käyttäjillä on mahdollisuus muokata viestiä 15 minuutin ajan lähettämisestä. Itse ominaisuus ei kuitenkaan ole vielä käytössä edes beetakäyttäjillä.Sivuston mukaan vastaanottaja ei välttämättä edes tiedä, että viestiä on muokattu, mikäli ei tarkasta viestejään tietyn ajan sisällä. Mikäli viestin on lukenut ennen muokkausta tai tietyn ajan sisällä ja sitä on muokattu lähettäjän toimesta, niin käyttäjälle näytetään Edited-teksti, suomeksi todennäköisesti "Muokattu".Tässä vaiheessa on epäselvää kuinka lyhyen ajan sisällä viesti pitää tarkastaa, että muokkausteksti näytetään. Ominaisuus on yhä kehitettävänä, joten muutoksia siihen voi hyvinkin tulla ennen kuin se pääsee lopulliseen jakeluun.