Coros julkaisi pitkää akunkestoa tarjoavat Apex 2- ja Apex 2 Pro -urheilukellot

Kiinalainenjulkaisi uuden sukupolven Apex 2 - ja Apex 2 Pro -urheilukellot. Nämä kellot tarjoavat edeltäjämalleihin verratessa parempaa akunkestoa ja tarkempaa sykemittausta.Apex 2:n rungon leveys on 43 millimetriä ja kello painaa 42 grammaa. Apex 2 Pro on puolestaan suurempi 47 millimetrin rungon ja 53 gramman painon myötä. Kellon runko on kummassakin titaania.Pienemmässä mallissa on 1.2-tuumainen näyttö, kun suuremmassa on 1.3-tuumainen näyttö. Kummassakin käytetään LCD-tekniikkaa ja näytöt tukevat kosketusta. Näytöt ovat saaneet suojaksi safiirilasin.Laitteen käyttöjärjestelmän ohjaaminen onnistuu myös esimerkiksi urheilusuorituksen aikana kolmen painikkeen avulla.

Lisäksi kaksikko eroaa sisäisen tallennustilan suhteen. Apex 2:ssa on 8 gigatavua tallennustilaa, kun taas Pro-versiossa sitä on peräti 32 gigatavua. Tallennustilaa voi hyödyntää MP3-kappaleiden tallentamiseen.Erilaisia harjoituksia on tarjolla on yli 200 kappaletta. Kellon sykemittari on nyt uusittu ja se on entistä tarkempi. Lisäksi kello osaa seurata esimerkiksi unenlaatua ja palautumista.Kelloissa on panostettu etenkin akunkestoon.Älykellotilassa Apex 2 tarjoaa virtaa jopa 13 päiväksi, kun Pro-mallissa virtaa riittää jopa 30 päiväksi.Tavallisessa GPS-tilassa virtaa riittää 45 tunniksi tai Pron kohdalla jopa 75 tunniksi. Kellot tarjoavat myös tehokkaampaa ja tarkempaa paikannusta, mutta nämä kuluttavat virtaa selvästi enemmän.Kellot ovat nyt saatavilla. Apex 2 maksaa 499 euroa ja Apex 2 Pro 599 euroa. Suomessa nämä kellot ovat saatavilla ainakin Keskisen Kellon kautta.