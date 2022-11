OnePlussalta tulossa iso päivitys OnePlus 8 -sarjan puhelimille

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on aloittanut uuden OxygenOS 13 -beetaversion jakelun OnePlus 8 -sarjan puhelimille. Tässä vaiheessa kyseessä on rajattu esiversion jakelu ainoastaan Intiassa, mutta tämä tarkoittanee, että sen saa pian myös virallisesti muualla maailmassa.OxygenOS 13 Open Beta 2 -päivitys tarjoaa erityisesti parannuksia käyttöliittymään, joka sisältää Aquamorphic Design -tyylittelun mukaiset uudistuneet teemavärit ja ikonit sekä animaatiot.Pieniä muutoksia on tehty Always On -näyttöön, sivupalkin työkaluihin, pika-asetusten mediakontrolleihin sekä yleiseen suorituskykyyn ja tietoturvaan.Lisäksi päpivityksen mukana tuodaan uusi Meeting Assistant -ominaisuus, jonka myötä käyttäjän on helpompi mm. ylläpitää muistioita kokouksista kokouksista. Käyttöliittymään on myös lisätty isot kansiot, jotka voi sijoittaa kotinäkymään.

Niinpä kyseessä onkin merkittävä päivitys 2020 julkaistulle puhelinsarjalle. Päivitys vaikuttaisi tulevan ainakin OnePlus 8:lle, OnePlus 8 Pro:lle ja OnePlus 8T:lle. Lisäksi mallisarjan ulkopuolelta myös OnePlus 10R on saamassa päivityksen.Aiemmin OxygenOS 13 -päivityksen ovat saaneet uudemmat OnePlus 10 -huippumallit. Koko muutosloki päivitykselle löytyy täältä