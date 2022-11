Samsung Galaxy S10 -sarjan puhelimet saivat päivityksen

Samsungin Galaxy S10 -sarja on yksi korealaisyhtiön suosituimmista ja parhaista lippulaivamallistoista kautta aikain. Vielä liki neljä vuotta malliston julkaisun jälkeen se on yhä käytössä miljoonilla.Onneksi Samsung ei ole unohtanut laitetta täysin, vaikka sen virallinen tuki onkin jo hieman hidastunut. Yhtiö on nyt julkaissut Galaxy S10 -sarjan laitteille päivityksen, jossa parannetaan erityisesti laitteen vakautta, kertoo hollantilaissivusto Päivitys koskee sekä tavallista Galaxy S10 -mallia sekä sen variantteja, suurempaa Galaxy S10+ -mallia ja edullisempaa Galaxy S10e -versiota. Päivitys on noin yhden gigatavun suuruinen ja sisältää lokakuun tietoturvapäivitykset.Tässä vaiheessa ei tosin ole varmuutta saako päivityksen myös Galaxy S10 5G -mallille, mutta todennäköisesti myös se laiteversio on päivitetty. Sen sijaan hieman myöhemmin julkaistu Galaxy S10 Lite, joka on muista hieman eroava laite, ei saane tätä päivitystä.

Itse uudistuksiin puolestaan lukeutuu laitteen vakauteen vaikuttavat muutokset mm. kamerasovelluksessa, Bluetooth-yhteyksissä sekä yleisemmin laitteen käytössä. Samsungin mukaan lisäksi laitteen tietoturva on paranut päivityksen myötä, joskin tällä lienee tarkoitetaan edellämainittua ajoittaisia päivityksiä.