TCL toi Suomessa myyntiin 279 euron 40R 5G -puhelimen

aloitti vuoden 2021 kesällä yhteistyön kodinelektroniikkaketju Powerin kanssa, jonka myötä TCL:n puhelimet alkoivat yleistymään Suomessa.Nyt Powerin valikoimaan on ilmestynyt-puhelin, jonka toimitukset aloitetaan 11.11.2022. Kyseinen laite maksaa 279 euroa.Tämä edullisen hintaluokan kännykkä sisältää MediaTekin Dimensity 700 -piirin ja 5000 mAh akun.Laitteen etupuolella on 6,6-tuumainen näyttö HD+ -tarkkuudella (720 x 1612) ja 90 hertsin virkistystaajuudella. Yläreunan näyttöloveen on laitettu 8 megapikselin etukamera.Takaa löytyy 50 megapikselin pääkamera, jonka parina on 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera.192 gramman painoinen TCL 40R 5G sisältää 4 gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jota voi laajentaa muistikortilla. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12, jonka päällä pyörii TCL UI 4.0 -käyttöliittymä.