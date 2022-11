Garminin Instinct Crossover yhdistää analogisen kellon ja älykellon

julkaisi Instinct Crossover -sarjan, joka koostuu kolmesta eri kellosta. Näiden puettavien laitteiden erikoisuus on se, että malliston hybridi-GPS-älykellot tarjoavat samassa paketissa klassisen analogisen kellon ja älykellon ominaisuuksia.Instinct Crossoverissa on kirkkaat, valaistut viisarit ja tuntikehä. Viisarit on sijoitettu kellon pienen digitaalisen näytön päälle ja ne siirtyvät nopeasti sivuun, kun halutaan käyttää kellon älytoimintoja.Näytöllä näytetään ilmoituksia sekä esimerkiksi tietoja urheilusuorituksista. Älypuhelimen kanssa tarjolla on myös Garmin Pay -lähimaksu sekä synkronointi Garmin Connect -sovellukseen ja Connect IQ -kaup­paan älykellon mukautusta varten.Instinct Crossover on varustettu kattavalla valikoimalla Garmin-älykelloista tuttuja hyvinvoinnin seurantaominaisuuksia, mm. unenlaadun pisteytys ja edistyksellinen unen seuranta, sekä hyvinvointitoiminto, jolla tärkeimmät hyvinvointitiedot, kuten Body Battery, stressitaso ja syke, saa tallennettua samaan näkymään.

Instinct Crossover: 569,00 euroa

Instinct Crossover Solar: 619,00 euroa

Instinct Crossover Tactical Edition: 669,00 euroa

Urheilun harrastajille on tarjolla VO2 Max, Pulse Ox, kuntoikä, harjoittelun tila/rasitus/vaikutus, sykevälivaihtelun tila ja palautumisavustin.Kellot sopivat kovaan käyttöön, sillä Instinct Crossover on lämmön- ja iskunkestävä sekä vesitiivis 10 ATM mukaisesti. Instinct Crossover -perusmallin akku kestää lähes kuukauden älykellotilassa ja yli 110 tuntia GPS-tilassa. Instinct Crossover Solar -malli tarjoaa aurinkolatauksen ansiosta jopa 70 päivän akunkeston älykellotilassa ja GPS:n kanssa virtaa riittää jopa 553 tunniksi.Instinct Crossover sisältävät kattavasti ominaisuuksia navigointiin. Näitä ovat esimerkiksi GPS-seuranta ja TracBack -reititys, jolla on helppo navigoida samaa reittiä takaisin lähtöpisteeseen.Kellosta löytyy myös Instinct Crossover - Tactical Edition -versio, joka sisältää lisäksi taktiset ominaisuudet, joita ovat mm. pimeänäkölaiteyhteensopivuus, salattu tila, kaksi GPS-sijaintimuotoa ja kill switch -painike.Instinct Crossover-malliston tuotteet tulevat myyntiin Q4/2022-Q1/2023 aikana seuraavin suositushinnoin: