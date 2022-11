Android 13 -päivitys julkaistiin OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pro -puhelimille

OnePlus on aloittanut uuden Android 13 -käyttöjärjestelmään perustuvan päivityksen jakelun viime vuonna julkaistulle kahdelle älypuhelimallille. OxygenOS 13 -päivityksen saavat nyt OnePlus 9 sekä OnePlus 9 Pro.



Kiinalaisyhtiön mukaan päivityksen jakelu on alkanut Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Intiassa. OxygenOS 13 tuo mukanaan Android 13 -käyttöjärjestelmästä tuttuja ominaisuuksia, kuten uudistunut lukitusruudun kello, monipuolisemmat widgetit ja parempi tietoturva.



OnePlus puolestaan tuo itse OxygenOS 13 myötä uudetn käyttöliittymän ilmeen, jota yhtiö niimttää Aquamorphic-muotoiluksi. Tämän lisäksi suorituskykyä, Always-on Display-näyttöä ja äänentoisto-ominaisuuksia on parannettu.



Jo aiemmin OxygenOS 13 -päivityksen ovat saaneet OnePlussan laitteista huippumalli OnePlus 10 Pro sekä huomattavasti edullisempi OnePlus Nord N300 5G. OnePlus 10T odottaa vielä päivitystä.



OnePlussan mukaan ensi alkuun päivitys rantautuu beetatestaajille, mutta pian sen jälkeen sen saavat kaikki käyttäjät. Päivityksen saatavuuden voi tarkista asetusten ohjelmistopäivityosiosta, mutta sen pitäisi saapua laitteeseen automaattisesti, kun se on saatavilla.