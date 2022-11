Tubettaja loi taittuvan iPhonen käyttämällä Motorola Razrin runkoa

Viimeisten viiden vuoden aikana älypuhelinten kehitys on eittämättä hidastunut. Vaikka vuosittain pieniä uudistuksia tulee ja speksit parantuvat, niin suurten ja mullistavien ominaisuuksien julkaisu on vähentynyt, paitsi yhdellä osa-alueella.



Taittuvat puhelimet ovat saapuneet markkinoille pysyvästi, ainakin mikäli uskoo Samsungia ja joukkoa muita aasialaisia älypuhelinvalmistajia. Näin ei kuitenkaan vaikuta olevan tilanne Cupertinossa, sillä Applella moista ei ole ja huhujen mukaan se ei tule aivan heti taittuvaa laitetta esittelemään.



Tähän pulmaan iskee YouTube-kanava Aesthetics of Technology, joka on esitellyt itseluotua taittuvaa iPhone-puhelinta. Kyseessä on toimiva iPhone, mutta se taittuu, kuten kilpailijoiden taittuvat puhelimet.



Itseasiassa se taittuu täysin samalla tavoin kuin Motorolan 2020 julkaistu uusi Razr, koska puhelin on rakennettu sen runkoon. Galaxy Z Flip 3 oli kokeilussa myös, mutta se taittui tiukemmin, joka ei sopinut iPhonen näytölle.



Kuten odottaa saattaa ei projekti mennyt lainkaan ongelmitta ja iPhonen olematon optimointi taittuvalle laitteelle osottautui sekin ongelmaksi. Kyseessä on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen kokeilu, joka kannattaa katsastaa oheiselta videolta.





