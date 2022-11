Monien rakastama WeShare lakkautetaan, tässä on paras vaihtoehto sille

Tavallisten ihmisten keskinäisiin kulujen jakoihin keskittynytlopetetaan 1.2.2023, kertoi sovelluksen omistajaaiemmin tällä viikolla.WeSharen avulla on ollut helppo jakaa vaikkapa ravintolaillan menot useamman osallistujan kesken ja tasata kulut näppärästi sovelluksesta löytyneen MobilePay-maksuintegraation avulla.Verkon keskustelualueilla onkin käynyt kova häly, sillä WeShare on ollut varsin pidetty sovellus ja sille on etsitty kuumeisesti korvaajaa.Useiden nettikeskustelujen, Twitter-lankojen ja Reddit-kommenttien pohjalta WeSharelle on olemassa yksi muita selkeästi parempi vaihtoehto:Sovelluksessa on hyvin helppoa jakaa menot usean osallistujan kesken ja saada tilannekuva siitä, kuka on velkaa kenellekin ja kuinka paljon. Sovelluksen arvosana Google Playssa on tällä hetkellä mainio 4,6/5,0.WeSharen entisille käyttäjille Splitwiseen siirtyessä kaksi merkittävää asiaa kuitenkin muuttuu: sovellusta ei ole vielä toistaiseksi suomennettu ja lisäksi MobilePay-integraatio luonnollisestikin puuttuu.

Eli kulut pitää tasata sovelluksen ulkopuolella, vaikkapa juurikin MobilePayn kautta, mutta suoraan Splitwisestä maksuja ei voi tehdä.Splitwisen voi ladata täältä: