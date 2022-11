Paras sovellus sähkön hinnan seurantaan - Ei mainoksia, ilmainen ja kotimainen

Etenkin sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuville vuoden 2022 energiakriisi on opettanut nopeasti sen, että pörssisähkön hintaa kannattaa seurata aktiivisesti. Sähkön hinnan muutoksiin onkin saatavilla useita eri sovelluksia, mutta mielestämme yksi sovellus on parempi kuin mikään muu kokeilemistamme.Kotimainen, ilmeisesti harrasteprojektina pystyyn polkaistuon malliesimerkki erinomaisen hyvin suunnitellusta sovelluksesta. Se onnistuu lähes mahdottomassa tempussa olemalla sekä äärimmäisen yksinkertainen että monipuolinen samaan aikaan.Sovellus tarjoaa päänäkymässään isolla ja selkeällä juuri tämän hetken pörssisähkön hinnan. Sen alta löytyy nopeasti myös vuorokauden kalleimman ja halvimman tunnin tiedot, eli tiedot siitä, mitkä tunnit ovat halvimmat ja mitkä kalleimmat ja paljonko sähkö kyseisinä tunteina maksaa. Näkymän voi vaihtaa napauttamalla näyttämään samat tiedot huomiselle, jolloin sähkönkäytön ennakointi helpottuu myös tulevalle vuorokaudelle.Muista näkymistä voidaan mm. tarkistaa helposti paljonko vaikkapa juuri nyt pyöräytetty pesukoneellinen tai saunan lämmitys maksaisi - ja paljonko toiminto maksaisi halvimman ja kalleimman tunnin aikana. Lisäksi tarjolla on viralliset tilastot mm. Suomen sähköntuotannosta ja -kulutuksesta ja niiden erotus. Sivumainintana: Suomen oma sähköntuotanto ei riitä kattamaan lähellekään maamme kulutusta, edes syksyllä 2022.Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille. Siinä ei ole lainkaan mainoksia, se ei kerää lainkaan käyttäjästään tietojaja se on täysin ilmainen. Sovelluksen tiedot pohjautuvat