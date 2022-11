Vuoto esittelee tulevia OnePlus-nappikuulokkeita

OnePlus on valmistelmassa uusien Buds-nappikuulokkeiden julkaisua. Uusimmat vuodot ovat jo saaneet käsiinsä kuvia kyseisistä kuulokkeista, joissa ne näkyvät niin latauskotelossa kuin ilman sitä.Vuodot on julkaissu 91Mobiles , jonka mukaan kyseessä ovat OnePlus Buds Pro 2 -nimeä kantavat tulevat langattomat nappikuulokkeet. Kuulokkeista on vuotanut oliivinvihreä versio, josta voi päätellä, ettei mullistavia muutoksia laitteeseen ole edellisestä sukupolvesta tehty.Kuitenkin pientä hiomista on tapahtunut ulkoasussakin. Vaikuttaa siltä, että yhtiö on tehnyt muutoksia ainakin nappikuulokkeiden kärjen kulmaan, jonka voi arvioida kenties auttavan niitä pysymään paremmin korvissa.Värivaihtoehto ei todennäköisesti jää ainoaksi ja OnePlus todennäköisesti julkaisee yhden tai kaksi perinteisempää värivaihtoehtoa. Tämän perusteella pastellivärit ovat kuitenkin OnePlus Buds Pro 2 -nappien tyyliä.Kuvien perusteella ei juuri voi ominaisuuksista päätellä, mutta huhujen mukaan uuden kuulokkeet tarjoaisivat paremman akkukeston. OnePlussalle olisi myös ominaista, jos kuulokkeet ja latauskotelo tarjoaisivat nopeamman latauksen.

Arvioiden mukaan OnePlus on myös parantamassa äänentoistoa tarjoamalla uudistetut kaiutinelementit paremmalla koodekkituella.Tässä vaiheessa ei ole tietoa OnePlus Buds 2 Pro:n julkaisuaikataulusta tai hinnasta, mutta todennäköisesti ne julkaistaan seuraavan lippulaivapuhelimen ohessa, joka voi huhujen mukaan olla jo ennen vuodenvaihdetta julkaistava OnePlus 11.Lisää kuvia kuulokkeista löytyy 91Mobilesin sivulta