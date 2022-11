Garmin tuo usealle kellolle uusia ominaisuuksia

Juoksuteho rannelaitteesta (ilman lisävarustetta) : Rasituksen hallinta on helpompaa, kun rannelaite näyttää maahan kohdistuvan voiman juoksusuorituksen aikana – ilman lisävarusteita.

Aamuraportti : Tulossa uusiin laitteisiin tällä neljänneksellä. Aamuraportti antaa päivittäin harjoitusehdotuksia, näyttää tietoja kuluneen yön unenlaadusta ja sykevälivaihtelun tilasta ja pariliitettynä yhteensopivaan älypuhelimeen näyttää säätiedot. Raporttia voi mukauttaa niin, että näkyviin tulevat vain halutut tiedot.

Kaltevuuteen mukautettu tahti : Niin ylä- kuin alamäkeen juostaessa voi tarkistaa, mitä tahti vastaisi tasamaalla. Vauhdin ylläpitäminen vaihtelevassa maastossa onnistuu näin helpommin.

NextFork-karttaopastus : Etäisyys seuraavaan polkujen risteykseen ja edessä olevan polun nimi.

Automaattinen tauko (ultrajuoksu) : Ultrajuoksussa kello tallentaa automaattisesti lepopisteillä vietetyn ajan. Juoksutoimintoa ei tarvitse pysäyttää.

Vapaalasku lumilaudalla : Parannuksia lumilajiominaisuuksiin. Vapaalaskuprofiilin lisäksi rannelaitteeseen tulee uusi esiladattu vapaalasku lumilaudalla -lajiprofiili, joka erottaa rinteiden laskemisen ja nousemisen. Ominaisuus näyttää joko nousua tai laskua koskevat tiedot.

: Parannuksia lumilajiominaisuuksiin. Vapaalaskuprofiilin lisäksi rannelaitteeseen tulee uusi esiladattu vapaalasku lumilaudalla -lajiprofiili, joka erottaa rinteiden laskemisen ja nousemisen. Ominaisuus näyttää joko nousua tai laskua koskevat tiedot. Frisbeegolf-lajiprofiili: Uudessa frisbeegolflajiprofiilissa voi seurata tilastotietoja. Jos haluaa pitää kirjaa tuloksista ja tarkistaa etäisyyden koriin yli 14.000 frisbeegolfradalla rannelaitteessa, kannattaa kokeilla UDisc Connect IQ -sovellusta.

on julkistanut uusia ohjelmisto- ja ominaisuuspäivityksiä valikoituihin älykelloihin.Päivitystä on luvassa seuraaville malleille: fēnix 7, epix (Gen 2), tactix 7, Enduro 2, MARQ (Gen 2), Forerunner 255, Forerunner 955 ja Forerunner 945 LTE.Kyseessä on maksuton ohjelmistopäivitys, joka tuo mukanaan seuraavanlaisia ominaisuuksia:

Päivitys on alkanut tulla laitteisiin, mutta Forerunner 945 LTE saa sen hieman muita myöhemmin. Garmin toi jo hiljattain muita ominaisuuksia fenix 7- ja epix (Gen 2) -kelloille , joten kyseessä on jo näille malleille toinen merkittävä päivitys lyhyessä ajassa.