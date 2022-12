WhatsApp mahdollistaa avatar-hahmon käytön kuvan sijaan

WhatsApp on lisännyt avatar-hahmot viestisovelluksen uudessa versiossa. Nämä digitaaliset versiot itsestä on mahdollista vaihtaa oman kuvan tilalle.Avatar on mahdollista luoda jopa miljardeista eri kombonaatioista. Avatara-kuvat luodaan esimerkiksi eri hiustyyleistä, kasvon ominaisuuksista ja vaatteista. Lisäksi järjestelmä luo hahmosta 36 tarraa perustuen luotuun hahmoon. Näitä tarrota voi käyttää keskustelussa.Samaiset avatar-hahmot ovat jo käytössä Metan omistamissa Facebookissa ja Instagramissa. Ominasuus on lähtenyt jakeluun tänään, mutta sen saatavuus saattaa riippua markkinoista tai laitteista.Yhtiön mukaan tämä on erinomainen ominaisuus muun muassa yksityisyyden suhteen. WhatsApp aikoo myös jatkossa kehittää lisää muokkausmahdollisuuksia kuviin ja tuoda uusia tyyliteemoja ja efektejä.WhatsApp on myös hiljattain alkanut lisätä keskustelijoiden kuvia keskusteluihin. Vielä kaikilla alustoilla tai markkinoilla nämä kuvat eivät ole tosin käytössä.