Helvetti jäätyi? iPhone tukemaan muita sovelluskauppoja - lisäksi muutkin kuin Apple Pay -maksutavat käyttöön, muut selaimet sallitaan, AirTag avoimeksi...

kova koura on muuttamassatiukasti varjeleman ekosysteemin täysin päälaelleen jo lähivuosina. Huhujen mukaan-käyttöjärjestelmän julkaisun yhteydessä käytännössä kaikkein tarkimmin vaalitut Applen kuristusotteessa pitämät osa-alueet iPhoneista avattaisiin lähes vaapaaseen käyttöön.Tärkein ja merkittävin muutos olisi se, että Apple sallisi myös muualta kuin sen omastasta ladattujen sovellusten asentamisen iPhonelle ja iPadille. Käytännössä muutos mahdollistaisi sen, että suurimmat pelikehittäjät ja sovelluskehittäjät voisivat ohittaa Applen sovelluskaupan kokonaan ja neuvoisivat asiakkaitaan lataamaan ja asentamaan pelit ja sovellukset suoraan omilta sivuiltaan.Suurimmilla sovelluskehittäjillä on tähän todella iso intressi, sillä Apple nappaa itselleen kaikesta sovelluskaupan kautta tehdystä rahaliikenteestä muhkean 30 prosentin "Apple-veron". Kyseinen maksu on jossain määrin jopa absurdi, sillä jos vaikkapa asiakas lataa itselleenApp Storesta ja ryhtyy maksamaan siitä, Apple tulee nappaamaan Spotifyn kuukausimaksuista itselleen siivun täältä iäisyyteen - niin kauan kuin käyttäjä ylipäätään Spotifysta maksaa. Myös ilmaiseksi ladattavien pelien lisäosista ja erilaisista kolikoista ja lahjapaketeista tilitetään aivan samalla tavalla Applelle siivu. Sama koskee tietysti kaikkea muutakin: maksullisesta Tinder-jäsenyydestä heilahtaa siivu Applelle, samoin vaikkapa kohutusta Twitter Blue -tilauksesta.

Selaimet saapuvat iPhonelle

NFC ja AirTag auki

Taustalla EU:n DMA-lainsäädäntö

Lisäksi Apple kieltää kategorisesti tietyntyyppiset sovellukset kokonaan palvelussaan. Sovelluskehittäjät, joiden sovelluksia Apple ei ole sallinut lainkaan App Storessaan, saisivat vihdoin pääsyn myös omenamaailmaan.Huhutut muutokset eivät rajoitu kuitenkaan tähän. Sovellusten vapaan asentamisen lisäksi Applen huhutaan avaavan myös useita iOS-käyttöjärjestelmän lukittuja osia.Harva taitaa edes ymmärtää sitä, että iPhonelle on saatavilla oikeasti vain yksi verkkoselain: Applen omaToki, iPhonelle voi asentaatai vaikkapa. Mutta ne eivät oikeasti ole omia selaimiaan, sillä Apple kieltää kaikkien muiden selainten varsinaisenkäytön iPhonella. Eli Chrome, Edge,ja kaikki muutkin "vaihtoehtoiset" selaimet ovat oikeasti vain kuoria, jotka käyttävät taustalla Safarin selainta sivujen näyttämiseen. Eli minkäänlaista kilpailua siitä, mikä on iPhonella parhaiten sivut näyttävä selain ei edes ole, koska oikeasti selaimia on tarjolla vain yksi.Jos huhut pitävät paikkansa, siirtyvät todennäköisesti kaikki selainvalmistajat hyvinkin nopealla aikataululla käyttämään omia selainmoottoreitaan - kuten ne käyttävät nyt kaikilla muilla käyttöjärjestelmillä.Yksi mielenkiintoisimmista huhuista on se, että Apple saattaisi avata myös NFC-lähimaksut muiden sovelluskehittäjien käyttöön. Nythän yhtiö on ollut uskomattoman mustasukkainen NFC:n käytöstä laitteissaan ja käytännössä vain Apple Payn kautta on voitu käyttää NFC:tä maksutapahtumiin tai etukortteihin.NFC:n avaaminen vapaaseen käyttöön mahdollistaisi erilaiset lähiluettavat etukortit, joiden omistaja ei jostain syystä halua tuoda niitä osaksi Apple Payta.Mielenkiintoisia ulottuvuuksia toisi myös valtavan suosittujen-tunnisteiden avaaminen sovelluskehittäjien käsiin. AirTagit ja niistä muodostuva, iOS-laitteiden jäljittämä verkosto on käytännössä ainutlaatuinen maailmassa. Ja AirTag on yksinkertaisuudessaan sellainen konsepti, jonka päälle propellihattuisilla kehittäjillä voisi olla paljonkin uusia ideoita.Muutosten taustalla ei ole tietenkään Applen yhteistyöhalukkuus, vaan pakko. Euroopan Unioni on viime vuosien aikana saattanut voimaan useita digitaalista elämäämme koskettavaa lainsäädäntöä. Useimmissa tapauksissa ne pyrkivät suitsimaan teknologiajättien valtaa ja antamaan kuluttajalle edes osan oikeuksista takaisin.Niin tässäkin tapauksessa. Vaatimukset alustojen avoimuudesta juontavat juurensa Digital Markets Act -lakiin , joka tulee voimaan asteittain, siten että sen ensimmäiset vaatimukset tulevat voimaan jo kesällä 2023.Aiheesta ensimmäisenä uutisoineenosa iPhoneen tulevista muutoksista saattaa koskea vain ja ainostaan Eurooppaa. Eli voi hyvinkin olla niin, että ainoastaan eurooppalaiset käyttäjät voivat asentaa puhelimeensa sovelluksia App Storen ulkopuolelta tulevaisuudessa.Jo aiemmin EU onnistui lainsäädännöllään pakottamaan Applen vaihtamaan latausliittimekseen tulevissa iPhoneissa USB-C:n