Näitä puhelimia hankittiin joululahjaksi

Operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat paljastaneet vuoden viimeisen kuun myydyimmät puhelimet . Lisäksi DNA ja Elisa tarjoavat tilastot myös älykelloista Joulukuussa puhelimia hankittiin tietenkin joululahjaksi, vaikka monet ehtivät hankintoja tehdä jo marraskuussa Black Fridayn aikana Joulukuussa listojen kärkipaikkoja pitävät hallussa enimmäkseen Samsungin edulliset puhelimet ja Applen iPhone 13.Esimerkiksi DNA:lla ja Gigantilla kärjessä on Galaxy A53, jonka hinta alkaa nykyään 299 eurosta . Samainen kännykkä on myös toisena Telian henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden listalla sekä Veikon Koneen listalla.Samsungilta esille nousee myös edullinen Galaxy A13, josta löytyy 4G- ja 5G-versio. Kumpaakin mallia esiintyy listoilla.Applen valikoimasta suosituin on iPhone 13, joka on kärjessä Telian listoilla ja toisena DNA:lla.

DNA:n myydyimmät puhelimet joulukuu 2022

Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 4G Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A13 5G OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Poco M3 Pro 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 2T 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille joulukuu 2022

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 11 Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 14 Pro Max 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G OnePlus Nord 2T 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 13 Mini 5G OnePlus 10 Pro 5G Nothing Phone (1) 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille joulukuu 2022

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 13 mini 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuu 2022

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A53 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 4G Samsung Galaxy A13 5G Motorola E20 OnePlus 9 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A04s Apple iPhone 14 Pro 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuu 2022

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A13 LTE Apple iPhone 12 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet joulukuu 2022

Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A13 5G Google Pixel 6a Apple iPhone 13 Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 10C Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A04s Apple iPhone 14

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet joulukuu 2022

Samsung Galaxy A13 4G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 5G Honor X7 Samsung Galaxy A33 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A23 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 11

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet joulukuu 2022

Apple Watch SE GPS (2. sukupolvi) Honor Band 6 Samsung Galaxy Watch4 BT Apple Watch Series 8 GPS Huawei Band 7 Apple Watch SE GPS + Cel (2. sukupolvi) Huawei Watch GT 3 Samsung Galaxy Watch5 4G Xplora XGO3 Honor Band 5 Garmin Venu 2 Huawei Watch Fit 2 Active Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G Apple Watch 8 GPS + Cellular Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49mm

Elisan myydyimmät älykellot joulukuu 2022

Huawei Band 7 Samsung Galaxy Watch 4 - eSIM Honor Band 6 Polar Vantage M2 Huawei Watch GT 3 Apple Watch SE 2 GPS Apple Watch S8 GPS Polar Ignite 3 Apple Watch SE 2 GPS + Cellular - eSIM Spacetalk Adventurer - eSIM Lasten kellopuhelin Apple Watch S8 GPS + Cellular - eSIM Huawei Watch Fit 2 Active Polar Ignite 2 Xplora Xgo3 - eSIM Lasten Kellopuhelin Garmin Venu 2S

Kuun aikana nähtiin myös pari yllätystä.DNA:lla Xiaomin sisarbrändi Poco nousi yllättäjänä joulukuun myydyimpien puhelinten listalle edullisella M3 Pro 5G-mallillaan, joka oli joulukuussa houkuttelevassa tarjouksessa.Gigantilla puolestaan suosiota joulukuussa saavutti Googlen keskihintainen Pixel 6a. Tämä kännykkä oli joulukuussa tuntuvassa alennuksessa. Hintaa sille jäi ainoastaan 299 euroa normaalin 479 euron sijaan. Kyseinen tarjous on edelleen voimassa Gigantilla Älykellojen ja -rannekkeiden osalta DNA:lla suosituimmaksi malliksi nousi joulukuussa Apple Watch SE GPS (2. sukupolvi). Toisena tulee Honor Band 6 ja kolmantena Samsung Galaxy Watch4.Elisalla puolestaan kärkipaikan otti Huawei Band 7, jota seuraavat Samsung Galaxy Watch 4 (LTE) ja Honor Band 6.