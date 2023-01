Uusi langattoman latauksen standardi varmistui: Tulossa todennäköisesti huippupuhelimiin ensi vuonna

Langattoman latauksen standardi,, on nykymuodossaan määritelty valmiiksi jo vuonna 2008. 15 vuotta on hurjan pitkä aika teknologiamaailmassa, joten päivitystä standardiin ollaankin jo odoteltu tovin ajan.Nyt uusi standardi on vihdoin kehitteillä ja se pohjautuu varsin yllättäenjakamaan MagSafe -teknologiaan.on käytännössä yleiseksi standardiksi muutettu versio Applen MagSafe-tekniikasta. Se pohjautuu itsessään vanhempaan, vuodelta 2008 peräisin olevaan Qi-standardiin, mutta parantaa tehokkuutta tuomalla mukaan - nimensä mukaisesti - magneetit.Qi2 -yhteensopivat laturit ja laitteet tulevat olemaan siis ristiin yhteensopivia MagSafen kanssa. Tärkein uudistus on tietysti se, että uuden standardin ansiosta langattoman latauksen standardinmukaiset nopeudet nousevat nykyisestä 15 watista reilusti ylöspäin.Tällä hetkellä useat laitevalmistajat ovat kiertäneet standardin 15 watin rajaa luomalla omia, epästandardeja ratkaisujaan. Yhtenäinen langaton pikalataus onkin todennäköinen kehityssuunta tuleville huipputason Android-puhelimillekin.

Toinen merkittävä muutos on se, että uusi standardi ei vaadi enää laturilta ja ladattavalta laitteesta tasaista, yhtenäistä pintaa, vaan laturin ja ladattavan laitteen välinen yhteys voidaan muodostaa magneetin avulla hyvinkin erilaisissa muodoissaan. Vapaan muodon ansiosta Qi2:sta nähtäneen myös älykellojen latausratkaisuna tulevaisuudessa.Standardi ei ole vielä valmis, mutta sen kehitystyö ja pohjaidea julkistettiin tänään