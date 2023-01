Samsungin Galaxy A14 5G:ssä on aiempaa parempi näyttö ja päivitystuki

julkaisi CES 2023 -messujen aikana Galaxy A14 5G -budjettipuhelimen, joka tarjoaa edeltäjään, Galaxy A13 5G -malliin, nähden pari hyvää parannusta.Laitteessa on nyt 6,6-tuumainen Full HD+ -näyttö, kun edeltäjässä on HD+-näyttö. Virkistystaajuus on 90 hertsiä.Tehot perustuvat MediaTek 700 -piiriin, jonka parina on 4 tai 6 gigatavua RAM-muistia, kun taas tallennustilaa löytyy 64 tai 128 gigatavua. Muistikortilla saa lisää tallennustilaa teratavuun asti.Virtaa antaa 5000 mAh akku. Kameroiden osalta tarjotaan 50 megapikselin pääkamera sekä melko turhat 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera. Edessä on 13 megapikselin sensori.Yhteyksien osalta tuettuna on 5G sekä Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz ja Bluetooth 5.2. Lisäksi laitteessa on sormenjälkilukija.

Ohjelmisto perustuu heti Android 13 -versioon, jonka päällä toimii Samsungin omat lisäykset One UI 5.0 -ohjelmiston myötä. Merkittävää laitteessa on päivitystuki, sillä mukaan Samsung lupaa puhelimelle kaksi suurta käyttöjärjestelmäversiota (Android 14 ja Android 15) päivityksenä ja neljä vuotta tietoturvaa päivityksenä.Hintaa laitteella on 200 dollaria ja se tulee aluksi saataville Yhdysvalloissa. Laite saapuu Eurooppaan myöhemmin kevään aikana.