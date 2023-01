Lenovon yrityskäyttöön suunnattu ThinkPhone on tehokas ja kestävä

Lenovo ja Lenovon alaisuudessa toimiva Motorola ovat julkaisseet-puhelimen CES 2023 -messuilla.Kyseessä on kestävä älypuhelin, joka on suunnattu etenkin yrityskäyttöön. Puhelin hyödyntää ThinkPad -läppäreistä tuttua brändiä ja toimiikin hyvin yhteen tällaisen kannettavan kanssa.Puhelimesta voi jakaa koneelle vaikkapa tiedostoja, leikepöydän sisällön ja nettiyhteyden. Lisäksi puhelinta voi käyttää web-kamerana. Puhelimen yksi erikoisuuksista on kyljestä löytyvä kustomoitava punainen painike.Yrityksille ThinkPhone tarjoaa tietoturvaa ThinkShield for mobilen avulla, joka pitää tiedot turvassa. Lisäksi Moto KeySafe -ominaisuus pitää PIN-koodit, salasanat ja suojausavaimet erillään laitteen muista tiedoista.Laite on myös suunniteltu kestämään.6,6-tuumaista AMOLED-näyttöä, joka toimii Full HD-tarkkuudella ja 144 hertsin virkistystaajuudella, suojaa Corning Gorilla Glass Victus -lasi ja 189 gramman painoinen laite on valmistettu aramidikuidusta, joka on vahvempaa ja kevyempää kuin teräs, sekä alumiinista.

Puhelin on myös saanut IP68-luokituksen.Suorituskyky ei myöskään lopu kesken.Sisällä on Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on 256 gigatavua. 5000 mAh akku tukee 68 watin latausta ja laturi toimitetaan pakkauksen mukana. Lisäksi tuettuna on 15W langaton lataus.Takaa löytyy optisesti vakautettu 50 megapikselin kamera sekä 13 megapikselin ultralaajakulma, makrokamera ja syvyydentunnistus.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13. Päivityksenä on luvassa Android 14-, Android 15- ja Android 16-versiot sekä neljän vuoden ajan tietoturvapäivitystä.Suositushinta on 999 euroa. Ennakkotilaukset alkavat Suomessa 6. tammikuuta ja myynti myöhemmin tammikuun aikana.