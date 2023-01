on vahvistanut julkaisevansa-sarjan puhelimet 1. helmikuuta. Unpacked-tapahtuma järjestetään San Franciscossa, joka Suomen aikaa alkaa klo 20.00.Tilaisuutta voi seurata esimerkiksi Samsungin YouTube-kanavan kautta.Galaxy S23 -sarja oletettavasti koostuu kolmesta mallista, jotka ovat Galaxy S23, Galaxy S23+ ja Galaxy S23 Ultra. Näistä viimeisin on kärkimalli ja siihen odotetaan muun muassa 200 megapikselin pääkameraa. Samsung itse vihjailee laadukkaasta vähäisen valon kuvaamisesta, sillä "luvassa on eeppisiä öitä".Puhelimien lisäksi Samsung mahdollisesti esittelee myös Galaxy Book 3 -kannettavat tietokoneet.