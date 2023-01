IS: Laturiin jätetty kännykkä sytytti tulipalon ja tuhosi asunnon Espoossa

mukaan Espoossa on tuhoutunut kerrostalohuoneisto asuinkelvottoan kuntoon tulipalon seurauksena.Palomestarin arvion mukaan tulipalo on syttynyt latautumassa olleesta kännykästä, jonka akku on syttynyt tuleen latauksessa ollessaan.Puhelin oli jätetty lataukseen asunnon asukkaiden ollessa pois kotoa. Palokunta sai rajattua tulipalon asunnon yhteen huoneeseen, mutta koko asunto on asuinkelvottomassa kunnossa haju- ja savuvahinkojen vuoksi.Jo vuonna 2018 vakuutusyhtiö varoitteli siitä, miten yhä isompi osa tulipaloista syttyy ladattavista laitteista.Ifin mukaan huonolaatuinen akku tai laturi on usein syypää tulipaloon. Etenkin verkkokaupoista tilatut ns. "nimettömät" tarvikeakut ja laturit ovat ongelmallisia, sillä niiden alkuperästä ja laadusta ei tyypillisesti ole mitään takuita. Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan jotkut edulliset tarvikelaturit lämpenivät jokaisen latauksen yhteydessä lähes sataan asteeseen - eli puolet kuumemmiksi kuin laitteiden omat laturit.

If painottaa laadukkaiden akkujen ja latureiden käyttöä sekä sitä, että laitteita ei jätettäisi latautumaan koskaan silloin, kun kotona ei ole ketään. Myöskään nukkuessa kännykkää ei pitäisi koskaan ladata, vaan lataus pitäisi tehdä hereilläollessa.