Moto g73 5G on Motorolan viimeisin lisäys 300 euron hintaluokkaan

on tänään julkaissut moto g73 5G-, moto g53 5G-, moto g23- ja moto g13-puhelimet. Näistä mielenkiintoisin on moto g73 5G, joka sijoittuu suosittuun 300 euron hintaluokkaan.Moto g73 5G maksaa Suomessa 329 euroa ja tulee saataville 1. maaliskuuta.Motorolan uutuus on paperilla varsin mielenkiintoinen.Uusimpaan Android 13 -versioon perustuvassa laitteessa on 6,5-tuumainen Full HD+ -näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Edeltäjässä on tosin OLED-tekniikkaan perustuva näyttö, kun nyt käytössä on IPS LCD.181 gramman painoisen laitteen takapaneeliin on isketty 50 megapikselin (f/1.8, 1,0 µm / 2,0 µm Ultra Pixel) pääkamera ja 8 megapikselin (f/2.2, 1,12 μm, 118°) ultralaajakulma eli niin sanottuja turhia kameroita ei takana ole, joka on hyvä asia. Edessä on 16 megapikselin kamera.Sisältä paljastuu MediaTek Dimensity 930 -suoritin, 8 gigatavun käyttömuisti, 256 gigatavun sisäinen tallennustila, jota saa laajennettua muistikortilla, ja 5000 mAh akku 30 watin latauksella. Laturi toimitetaan pakkauksen mukana.

Motorola moto g53 5G

Lisäksi laite tarjoaa USB-C -liitännän, kuulokeliitännän, stereokaiuttimet, sormenjälkilukijan, Bluetooth 5.3 -yhteyden ja NFC-yhteyden.Tietyissä asioissa on jouduttu säästämään, jotta hinta pysyy kurissa.Pääkamerassa ei ole optista kuvanvakainta ja videon osalta täytyy tyytyä vain Full HD -tarkkuuteen. Motorolan päivityslupaukset ovat yleisesti heikkoja, joten puhelin todennäköisesti saa vain yhden ison päivityksen aikanaan.Motorolan moto g53 5G maksaa 259 euroa. Tässä laitteessa on Snapdragon 480+ -piiri, vähemmän muistia ja tallennustilaa, ja 50 megapikselin pääkameran parina on vain 2 megapikselin makro.Suomen markkinoilla nähdään myös moto g23, joka maksaa 219 euroa.Tässä laitteessa on 6,5-tuumainen HD+ LCD -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Helio G85 -suoritin 4G-yhteydellä, 4 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 5000 mAh akku 30 watin latauksella.Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Lisäksi laitteessa on stereokaiuttimet ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.