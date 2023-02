Apple iPhone 13 on tammikuun myydyin puhelin - mukana myös pari yllättäjää

Vuoden 2023 ensimmäinen kuukausi on jo takanapäin, joten tilastot tammikuun myydyimmistä puhelimista ja älykelloista on julkaistu operaattoreiden, Gigantin ja Veikon Koneen toimesta.Tällä kertaa voittajaksi nousi Applen iPhone 13 , joka on kärjessä DNA:lla ja Telialla sekä toisena Elisan yritysasiakkaiden listalla.Totutusti myös muut Applen mallit ovat menestyneet mukavasti ja Applen perässä tulevat lukuisat Samsungin edulliset mallit.Esimerkiksi DNA:lta kommentoidaan, että Samsungin ja Applen välinen ero kokonaismyyntimäärässä jäi tammikuussa pieneksi.Applea ja Samsungia seuraa OnePlus, jonka Nord CE 2 Lite 5G on Elisan henkilöasiakkaiden listalla ensimmäisenä. Toinen menestyjä samalta valmistajalta on Nord 2T

DNA:n myydyimmät puhelimet tammikuu 2023

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A53 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus Nord 2T 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 12 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille tammikuu 2023

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus 10 Pro 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord 2T 5G Nokia 105 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille tammikuu 2023

Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone SE (2022) 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A33 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille tammikuu 2023

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 5G OnePlus 9 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Samsung Galaxy A13 4G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille tammikuu 2023

Samsung Galaxy A33 5G Nokia XR20 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Apple iPhone 14 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A32 LTE

Gigantin myydyimmät puhelimet tammikuu 2023

Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 Pro Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S22 Ultra Google Pixel 6a OnePlus Nord 2T 5G Motorola E20 Samsung Galaxy A33

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet tammikuu 2023

Sony Xperia 10 IV 5G Samsung Galaxy A13 LTE Samsung Galaxy A53 5G Honor X7 Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A23 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A13 5G OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 14 Pro 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet tammikuu 2023

Apple Watch SE GPS (2. sukupolvi) Apple Watch Series 8 GPS Samsung Galaxy Watch4 BT Xplora X5 Play Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49mm Huawei Watch Fit 2 Huawei Watch GT 3 Huawei Band 7 Apple Watch SE GPS + Cellular (2. sukupolvi) Apple Watch 8 GPS + Cellular Xiaomi Watch S1 Active Samsung Galaxy Watch5 4G Huawei Watch GT3 Pro Honor Band 6 Samsung Galaxy Watch5 BT

Elisan myydyimmät älykellot tammikuu 2023

Huawei Band 7 Samsung Galaxy Watch 4 Polar Ignite 2 Apple Watch S8 Apple Watch SE 2 Samsung Galaxy Watch 4 4G eSIM Kellopuhelin Polar Vantage M2 Polar Ignite 3 Apple Watch Ultra 4G eSIM Kellopuhelin Huawei Watch GT 3 Apple Watch S8 4G eSIM Kellopuhelin Apple Watch SE 2 4G eSIM Kellopuhelin Garmin Venu 2S Xplora 5 PLAY eSIM Kellopuhelin Garmin Venu 2 Plus

Tammikuulle mahtuu mukaan myös pari yllättäjää.Gigantin listalla on toista kuukautta putkeen Googlen Pixel 6a -puhelin ja Veikon Koneella kärkipaikan otti Sony Xperia 10 IV Lisäksi Telian yritysasiakkaiden listalla toisena on Nokia XR20 ja Samsungin Galaxy S22 Ultra on mahtunut kolmen eri listan joukkoon. Galaxy S22 Ultran seuraaja julkaistaan myöhemmin tänään.