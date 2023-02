VR Matkalle -sovelluksella voi nyt tilata ravintolavaunun tuotteita omalle paikalle toimitettuna

Kaukoliikenteen junamatkoilla voi nyt tilata-sovelluksesta ravintolavaunun tuotteita omalle paikalle toimitettuna.Kun tilauspalvelu on avoinna, se löytyy VR Matkalla -sovelluksen etusivulta. Palvelu on käytettävissä automaattisesti, jos lipun on ostanut kirjautuneena VR Matkalla-sovelluksessa tai vr.fi:ssä. Lipun saa lisätty myös jälkikäteen sovellukseen tilausnumeron avulla.Matkustaja voi seurata tilauksen valmistumista sovelluksesta, jossa näkyy myös arvio toimituksen ajankohdasta.

"Huomasimme, että palvelu toi asiakkaille iloa moniin muihinkin tarpeisiin – erityisesti pienten lasten tai lemmikkien kanssa matkustavat ja liikuntarajoitteiset asiakkaat kiittelivät palvelua todella näppäräksi. Asiakkaiden toiveiden perusteella halusimme kehittää palvelun pysyvästi saataville ja yhä helppokäyttöisemmäksi. Ravintolavaunut palvelevat jatkossakin myös kohtaamispaikkana, jossa voi nauttia herkullisia ruoka-annoksia tai juomia rauhassa paikan päällä", taustoittaa VR:n palvelujohtaja Petri Martola.

VR kertoo, että uusi palvelu on pidemmälle kehitetty versio koronavuosina tutuksi tulleesta palvelusta, jossa ravintolavaunun tuotteita pystyi tilaamaan omalle paikalle tekstiviestillä.





Matkustajat voivat tilata ravintolavaunun suosituimpia lämpimiä annoksia ja välipalatuotteita. Sovelluksen kautta tapahtuva tilaus on toteutettu siten, että sovellus osaa esimerkiksi tunnistaa, millä asemalla tilauksen tehnyt asiakas on jäämässä pois junasta, ja keskeyttää tilauksen, ellei se ehtisi asiakkaalle ajoissa ennen määränpäätä.