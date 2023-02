Nyt kannattaa päivittää iPhone - kriittistä haavoittuvuutta käytetään jo hyväksi

iCloud-asetukset eivät välttämättä reagoineet, tai ne saattoivat näyttää väärin, käyttivätkö apit iCloudia.

Sirin Etsi-pyynnöt eivät välttämättä toimineet.

Kolarintunnistusta on parannettu iPhone 14- ja iPhone 14 Pro -malleissa.

Apple on julkaissut iPhone-puhelimille iOS 16.3.1 -päivityksen, joka kannattaa asentaa heti. Myös muille Applen laitteille on julkaistu korjauspäivityksiä.Applen mukaan tämä päivitys sisältää tärkeitä virheenkorjauksia ja suojauspäivityksiä iPhonelle. Applen ilmoittamat muutokset:Kyberturvallisuuskeskus kertoo , että päivitys paikkaa samalla haavoittuvuuksia, joista yksi (CVE-2023-23529) on kriittinen. Sama kriittinen haavoittuvuus vaikuttaa Safari-selaimeen ja iOS, iPadOS, macOS -käyttöjärjestelmiin. Kriittinen haavoittuvuus koskee Webkit-selainmoottoria.Applen mukaan haavoittuvuutta on mahdollisesti hyväksikäytetty aktiivisesti, joten Apple-laitteiden päivittäminen mahdollisimman pian on suositeltavaa.

iOS 16.3.1 -päivitys tosin aiheuttaa ongelmia Google Kuvat -sovelluksen kanssa, joka esimerkiksi 9to5Mac -sivuston mukaan kaatuu välittömästi, kun sovelluksen avaa.Apple iPhonen saa päivitetty näin: Asetukset > Yleiset > Ohjelmistopäivitys.