Tokmanni-sovellus on nyt Suomen suosituin, vaikka sovellusta ei vielä ole virallisesti lanseerattu

Tokmanni-sovellus on nyt Suomen suosituin sovellus

Kauppaketjuvirallinen mobiilisovellus on ottanut kärkipaikan Googlen ja Applen sovelluskaupoissa, vaikka sovellusta ei ole vielä virallisesti lanseerattu.Nousun taustalla on sovelluksen kautta löytyvä kahvin etukuponki. Tieto sovelluksesta ja kyseisestä kupongista lähtivät leviämään eräässä Facebook-ryhmässä, kertoo MTV Uutiset Tokmanni-sovellusta on ladattu Android-laitteille Google Play -kaupan kautta jo yli 5000 kertaa, jonka myötä sovellus on nyt Suomen suosituin ilmainen sovellus. Vastaava on tapahtunut myös Applen App Storessa, jossa Tokmanni on ilmaisten sovellusten osalta kärkipaikalla.

"Sovelluskaupasta löytyy tosiaan Tokmannin uusi sovellus, eikä sitä ole mitenkään piilotettu sinne. Se on ladattavissa kaikille, jotka sen löytävät, mutta emme ole sitä vielä lanseeranneet tai enempää viestinneet", Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen kertoo MTV Uutisille.

Tokmannin viestinnästä vahvistetaan MTV Uutisille, että sovellusta ei vielä virallisesti ole lanseerattu.





Sovellus on tarkoitus lanseerata virallisesti viikolla 11 eli noin kolmen viikon päästä. Ennen virallista julkaisua sovelluksen ominaisuuksia saatetaan vielä kehittää.



Sovellus löytyy sovelluskaupasta hakusanalla "Tokmanni" tai App Storesta tämän linkin kautta ja Google Playsta tämän linkin kautta.