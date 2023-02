Vivaldin Android-versio toistaa nyt YouTube-videot taustalla

-selaimen uusi 5.7-versio Androidilla tuo kätevän ominaisuuden videoiden katseluun ja kuunteluun.Selaimella videoita voi nyt toistaa taustalla, vaikka aktiivisena on auki jokin muu välilehti, auki on kokonaan muu sovellus tai puhelimen näyttö on sammutettu.Ominaisuus on kätevä etenkin YouTuben kohdalla, joka normaalisti tukee taustatoistoa vain Premium-tilauksella. Vivaldin avulla YouTuben kautta voi kuunnella vaikkapa musiikkia tai podcasteja, mutta näyttöä ei siis tarvitse pitää päällä tai samalla voi avata toisen välilehden uutisten selaamiseen.Taustatoisto tosin pysähtyy jos avaa muun sovelluksen, jossa toistetaan ääntä.Vivaldin taustatoisto ei rajoitu vain YouTubeen vaan toimii käytännössä kaikissa muissakin videopalveluissa tai suoratoistopalveluissa. Esimerkiksi Twitchin videoita voi pelkästään kuunnella.Taustatoisto ei ole oletuksena päällä Androidilla, vaan se tulee kytkeä Vivaldin asetuksista kohdasta Salli äänentoisto taustalla.

Samalla selain sai muitakin uudistuksia.Selain estää nyt oletuksena automaattisesti pyörivät videot sivustoilla. Tämä on kätevä esimerkiksi mainosten kohdalla.Vivaldin käyttöliittymän kokoa voi mukauttaa (Asetukset > Saavutettavuus). Tämä voi olla kätevä ominaisuus esimerkiksi tablettien kohdalla.Vivaldin voi ladata Android-laitteille Google Playsta täältä