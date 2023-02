Poco X5:n ja Poco X5 Pron myynti alkaa Suomessa

Pocon hiljattain julkaisemat X-sarjan Poco X5 - ja-älypuhelimet ovat nyt saapuneet ensimmäisten jälleenmyyjien valikoimaan. Kunnolla myynti ja laitteiden toimitukset alkavat maaliskuun aikana.Poco X5 maksaa 299 euroa. Sen värivaihtoehdot ovat sininen ja musta. Poco X5 Pro maksaa 399 euroa ja sen värivaihtoehdot ovat musta ja keltainen.Kummassakin laitteessa on 6,67-tuumainen AMOLED-näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvyn osalta Pro-malli tarjoaa Snapdragon 778G -piirin, 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, kun taas X5:ssa on Snapdragon 695 -piiri, 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.Kummassakin on 5000 mAh akku, mutta X5 Pro tukee 67 watin latausta, kun X5:n tuki jää 33 watin lataukseen.Kameraosastolla X5 Pro hyödyntää 108 megapikselin pääkameraa, kun tavallisessa mallissa on 48 megapikselin kamera. Kummassakin on myös ultralaajakulma ja makrokamera.