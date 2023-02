Xiaomin uusin Leica-kameralla varustettu lippulaivapuhelin maksaa 1299 euroa

esitteli uusimman älypuhelinten lippulaivamalliston Xiaomi 13 -sarjan kansainvälisille markkinoille Barcelonassa Mobile World Congress (MWC) 2023 -messuilla. Xiaomi 13 ja Xiaomi 13 Pro julkaistiin jo aiemmin Kiinassa, mutta tulevat nyt myyntiin globaalisti.Laitteet kuuluvat huipputasolla ja tämä näkyy myös kännyköiden hinnoissa.Tavallinen Xiaomi 13 tulee saataville mustana ja vihreänä hintaan 999 euroa ja Xiaomi 13 Pro mustana ja valkoisena hintaan 1299 euroa . Kummassakin 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, mutta Pro-versio tarjoaa 12 gigatavua RAM-muistia, kun tavallisessa tulee tyytyä 8 gigatavuun.Hinta on kasvanut jonkin verran, sillä keväällä 2022 arvosteltu Xiaomi 12 Pro tuli saataville 1099 eurolla.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 -sarjassa on panostettu vahvasti valokuvaamiseen, sillä laitteiden kamerajärjestelmät on suunniteltu yhdessä Leican kanssa.Molemmissa älypuhelimissa on kolmoiskamerat Leican optisilla linsseillä.Xiaomi 13 Pro:n kamerajärjestelmä kattaa tarkennusalueen 14 mm:stä 75 mm:iin, ja se koostuu 23 mm:n pääkamerasta 1 tuuman IMX989-kennolla, 75 mm:n kelluvasta telekamerasta sekä 14 mm:n ultralaajakulmakamerasta. Kaikki kamerat tarjoavat 50 megapikselin tarkkuuden.Tavallisen Xiaomi 13:n kamerajärjestelmä on karsitumpi. Siinä on 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin telekamera.Leica-yhteistyö näkyy myös ohjelmistossa. Käyttäjät voivat valita kaksi erilaista valokuvaustyyliä, Leica Authentic Look ja Leica Vibrant Look. Lisäksi uusia ominaisuuksia ovat Leica-suodattimet, Leica-vesileima ja Leican klassinen laukaisuääni.Xiaomi 13:n sisällä on 4500 mAh, joka tukee 67 watin langallista latausta ja 50 watin langatonta latausta. Prossa on suurempi 4820 mAh akku 120 watin langallisella latauksella ja 50 watin langattomalla latauksella.Kummassakin laitteessa on Xiaomi Surge -akunhallintajärjestelmällä, joka hyödyntää Xiaomin itse kehittämää Surge-lataussirua pidemmän käyttöiän ja päivitetyn käyttökokemuksen takaamiseksi. Tehoista vastaa Snapdragon 8 Gen 2 -piiri.Xiaomi 13 Prossa on 3D-muotoiltu keraaminen runko ja 1200 nitin koko näytön kirkkauteen yltävä 6,73-tuumainen 120 hertsin WQHD+ AMOLED-näyttö. Xiaomi 13:n AMOLED-näyttö on tasainen ja se käyttää Full HD+ -tarkkuutta.Molemmat laitteet tarjoavat lisäksi IP68 -pölyn- ja vedenkestävyyden.Näiden kahden laitteen lisäksi Xiaomi esitteli keskitasolle menevän Xiaomi 13 Lite -mallin.Laite painaa 171 grammaa ja siinä on 6,55-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 7 Gen 1 -prosessori, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on 256 gigatavua ja virtaa antaa 4500 mAh.Kameroiden osalta löytyy 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Edessä on 32 megapikselin kamera.Xiaomi 13 Liten hinnaksi on laitettu 499 euroa ja sen värivaihtoehdot ovat musta, sininen ja pinkki.Xiaomi 13 ja Xiaomi 13 Pro käyttävät Android 13 -versiota, jonka päällä on Xiaomi MIUI 14 -versio. Päivityslupaus on hyvä. Laitteille luvataan kolme vuotta käyttöjärjestelmäpäivityksiä eli kummankin pitäisi aikanaan saada Android 16 -versio sekä 5 vuotta päivitystä tietoturvaan.Xiaomi 13 Litessä on vielä vanha Android 12 -versio, mutta uusi MIUI 14. Tälle mallille luvataan 3 vuotta Android-käyttöjärjestelmäpäivityksiä eli laitteen pitäisi aikanaan saada Android 15 -versio sekä 4 vuotta tietoturvapäivityksiä.