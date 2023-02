OnePlus julkaisee taittuvanäyttöisen älypuhelimen muutaman kuukauden päästä

"Ensimmäisessä taittuvanäyttöisessä älypuhelimessamme tulee olemaan OnePlussan tunnusomainen nopea ja sulava käyttökokemus. Se tulee olemaan lippulaivapuhelin, jonka muotoilusta, teknologiasta ja muista ominaisuuksista ei ole tingitty. Haluamme tuoda markkinoille taittuvanäyttöisen laitteen, joka tarjoaa huipputason käyttökokemuksen", kertoo Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO).

Teknologiabrändivahvisti tänään MWC-messuilla odotetun uutisen: yhtiö julkaisee myöhemmin tänä vuonna taittuvanäyttöisen älypuhelimen. Taittuvaa näyttöä hyödyntäviä laitteita löytyy jo useilta valmistajilta, kuten OnePlussan emobrändiltä Oppolta (kuvassa Oppo Find N2 Flip ).OnePlussan mukaan laite julkaistaan vuoden toisen puoliskon aikana. Lisätietoa laitteesta on luvassa lähikuukausien aikana.





Muuta tietoa tulevasta taittuvanäyttöisestä puhelimesta ei vielä paljastettu. Esimerkiksi laitteen muotoa ei paljastettu eli taittuuko laite pienestä normaalin kokoiseksi älypuhelimeksi vai tarjoaako laite suuremman taittuvan näytön.



OnePlus ilmoitti myös Mobile World Congress -messujen "From Fast & Smooth to Beyond" -paneelikeskustelussa suunnitelmastaan rakentaa vahvempi älykäs ekosysteemi seuraavien 3 - 5 vuoden aikana tuodakseen tunnusomaisen nopean ja sulavan käyttökokemuksensa yhä useammille laitteille.Ekosysteemi antaa OnePlussalle mahdollisuuden tarjota saumaton yhteys OnePlus-laitteiden, kuten älypuhelimien, tablettien, puettavien älylaitteiden, televisioiden ja muiden IoT-laitteiden välillä.OnePlus esitteli MWC-messuilla myös OnePlus 11 -konseptipuhelimen