Apple julkisti kirkkaankeltaiset iPhone 14 -mallit

on viime vuosina julkaissut keväällä uusia väriversioita edellisenä syksynä julkaisemistaan iPhone -malleista. Niin tälläkin kertaa.Nyt myyntiin on tullut uusiiPhone 14 -mallisto. Mitään muuta uutta puhelimessa ei olekaan kuin uusi, aiemmin julkaisematon väri. Myös hinta on täsmälleen sama kuin kaikilla muillakin iPhonen värivaihtoehdoilla.Keltaista iPhonea on tarjolla kahtena eri vaihtoehtona: malliston alimmalla portaalla istuvasekä isommalla näytöllä varustettuovat ainoat uudessa värissä tarjolla olevat mallit.

Sen sijaan kalliimmat ja teknisesti paremmat iPhone 14 Pro sekä iPhone 14 Pro Max jätettiin väriuudistuksen ulkopuolelle.Molemmat keltaiset mallit löytyvät jo virallisen Applen verkkokaupan sivuilta , myös Suomesta.