Facebook myöntää mokansa vihdoin 9 vuotta myöhässä: viestit palaavat takaisin

Yhdeksän vuotta on pitkä aika. Mutta niin kauankesti myöntää se, että yhtiö teki aikanaan mokan. Yhdeksän vuotta sitten yhtiö poisti Facebookin mobiilisovelluksesta viestitoiminnot ja pakotti viestiliikenteen tapahtumaan erillisen-sovelluksen kautta.Nyt viestitoiminnot ovat palaamassa takaisin osaksi Facebookin omaa kännykkäsovellusta. Yhtiön mukaan se on jo aloittanut testit viestitoimintojen tuomiseksi osaksi Facebookin pääsovellusta ja aikoo laajentaa testausta myös tavallisten käyttäjien käyttöön lähiaikoina.Taustalla on Facebookin huoli siitä, että sen palveluissa vietetään vähemmän aikaa kuin hurjaa vauhtia kasvavanalustalla. Viestitoimintojen raahaaminen takaisin osaksi Facebookin omaa sovellusta on yksi tapa, jolla yhtiö toivoo käyttäjien avaavan sovellusta useammin.

Mielenkiintoisena kulmana yhtiö on myös viestittänyt sijoittajille ja mainostajille sitä, että se pyrkii muuttamaan Facebookin palveluksi, jonne ihmiset tulevat "viihtymään ja viettämään aikaa" sen sijaan, että ihmiset kävisivät siellä vain kerran viikossa kurkkaamassa mitä vanhoille koulukavereille kuuluu nykyisin.