Galaxy A54 ja Galaxy A34 sisältävät kirkkaamman näytön ja kehittyneemmän kameran hieman korkeammalla hintalapulla

"Huippuluokan mobiilikokemukset ovat yhä tärkeämpiä jokapäiväisessä elämässä. Kehitämme huippusuosittua A-sarjaa jatkuvasti eteenpäin, sillä haluamme, että yhä useammat ihmiset ympäri maailmaa pääsevät käsiksi lippulaivoissamme aiemmin esiteltyihin tuttuihin ominaisuuksiin", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

Suomessa suosittu Galaxy A -sarja saa jatkoa, silläjulkisti sarjaan Galaxy A54 5G ja Galaxy A34 5G -puhelinmallit.Uudet mallit tarjoavat edeltäjämalleihin nähden entistä paremmat kamerat ja videokuvausominaisuudet, kirkkaamman näytön sekä jopa kahden päivän akunkesto. Lisäksi takaapäin laitteet muistuttavat enemmän uusia Galaxy S-sarjan puhelimia eli Galaxy S23 -mallia Kummassakin laitteessa on IP67-luokitus veden- ja pölynkestävyydelle.





Galaxy A54:n takaa löytyy 50 megapikselin pääkamera (F1.8, AF, OIS), 12 megapikselin ultralaajakulma (F2.2, FF) ja 5 megapikselin makro (F2.2). Galaxy A34:n takana on puolestaan 48 megapikselin pääkamera (F1.8, AF, OIS), 8 megapikselin ultralaajakulma (F2.2, FF) ja 5 megapikselin makro (F2.4, FF).



Galaxy A54 Awesome Lime -värissä

Galaxy A34 Awesome Violet -värissä

A54 5G (256GB) 549 €

A54 5G (128GB) 499 €

A54 5G (128GB) - Enterprise edition 519 €

A34 5G (256GB) 469 €

A34 5G (128GB) 399 €

A34 5G (128GB) - Enterprise edition 419 €

Samsung lupaa laitteiden tuottavan laadukkaita kuvia niin hämärissä kuin kirkkaissakin olosuhteissa, sillä ne hyödyntävät Samsung Galaxyn edistyksellisiä yökuvaus- ja tekoälyominaisuuksia.Uudistusta on saanut muokkaustyökalut, sillä käyttäjät voivat nyt poistaa ei-toivotut varjot ja heijastukset kuvista.Molemmissa laitteissa on kirkas Super AMOLED -näyttö, joiden mitat ovat 6,4 tuumaa Galaxy A54 5G:ssä ja 6,6 tuumaa Galaxy A34 5G:ssä. Molempiin näyttöihin on tehty parannuksia ja nyt niiden näkyvyys on entistä parempi jopa kirkkaassa auringonvalossa.Kummassakin on käytössä Full HD+ -tarkkuus ja 120 hertsin virkistystaajuus sekä 5000 mAh akku 25 watin latauksella.Eroa löytyy järjestelmäpiiristä, sillä Galaxy A54:ssa on Samsung Exynos 1380 -järjestelmäpiiri ja Galaxy A34:ssa MediaTek Dimensity 1080.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 -versioon pohjautuva One UI 5.1. Galaxy A54 5G ja Galaxy A34 5G saavat jopa neljän sukupolven käyttöjärjestelmän päivitykset ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset.Galaxy A54 5G on saatavilla neljässä värivaihtoehdossa, jotka ovat Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet ja Awesome White.Galaxy A34 5G on saatavilla neljässä värivaihtoehdossa, jotka ovat Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet ja Awesome Silver.Molemmat mallit ovat saatavilla maaliskuusta alkaen.Hinnat ovat:Nopean ostajan etuna 20.3.-16.4.2023 A54-mallien ostajille mustat Galaxy Buds 2 -kuulokkeet (arvo 149 €) kaupan päälle valikoiduilta jälleenmyyjiltä sekä osoitteesta samsung.com. Hinnat ovat jonkin verran kasvaneet edeltäjiin verratessa . Galaxy A33 tuli myyntiin 369 eurolla ja Galaxy A53 maksoi 449 tai 499 euroa.