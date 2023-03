Firefoxin tehokas yksityisyyttä varjeleva toiminto on nyt käytettävissä Androidilla

Chrome on suostuin mobiiliselain, mutta tämä Googlen tuotos ei välttämättä ole se kaikista paras vaihtoehto yksityisyyden osalta. Tarjolla on onneksi muita vaihtoehtoja, kuten, joka on nyt entistä parempi yksityisyyden kannalta.Mozilla on nyt tuonut Firefoxin Android-versioon Total Cookie Protection- eli Totaalinen evästesuoja -ominaisuuden, joka viime vuonna tuli käytettäväksi Windowsille, Macille ja Linuxille Totaalinen evästesuoja on Mozillan mukaan Firefoxin kaikkien aikojen tehokkain yksityisyyttä varjeleva ominaisuus.Ominaisuus eristää evästeet sivustolle, jolla olet, joten seuraimet eivät voi käyttää niitä seurantaan sivustojen välillä. Käytännössä ominaisuus vähentää tietojen keräämistä tarkkoja profiileja varten, joka puolestaan vähentää kohdennetun mainonnan tekemistä.

Firefox 111 -versio Androidilla tuo mukanaan myös mahdollisuuden katsella PDF-dokumentteja suoraan selaimella eli kolmannen osapuolen sovellusta ei enää tarvitse.