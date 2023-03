Paljon pelaavalle suunnattu Rog Phone 7 julkaistaan 13. huhtikuuta

on vahvistanut pitävänsä Rog Phone 7: For Those Who Dare -tilaisuuden virtuaalisesti 13. huhtikuuta klo 15.00 Suomen aikaa.Tilaisuudessa julkaistaan Rog Phone 7 -sarjan pelipuhelimet eli edeltäjämallien tapaisesti luvassa on todennäköisesti Rog Phone 7 ja Rog Phone 7 Pro. Lisäksi näille laitteille esitellään pelaamiseen liittyviä lisätarvikkeita.Asus vihjailee uutuuksien sisältävän Qualcommin uusimman lippulaivapiirin, uudenlaisen jäähdystysjärjestelmän, massiivisen akun, nopean näytön, eleohjauksen ja muita älykkäitä ominaisuuksia.

Luvassa on siis ainakin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri. Edeltäjämallissa Rog Phone 6 :ssa on 6000 mAh akku ja 165 hertsin AMOLED-näyttö, joten vastaavanlaisia ominaisuuksia voi odottaa saapuvan myös Rog Phone 7 -sarjaan.Tilaisuutta voi seurata YouTubesta tämän linkin kautta