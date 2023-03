Sähköpostimerkkien hinta kallistui? Elisa perii nyt euron myös sähköpostiin tulevasta laskusta

Teleoperaattorisähköpostipalvelinten ylläpitokulut ovat ilmeisesti karanneet kovin korkeiksi viime aikoina. Yhtiö on ryhtynyt perimään asiakkailtaan 0,99 euron lisämaksua myös sähköpostiin toimitettavista laskuista, kun aiemmin ainoastaan kirjeitse toimitettavat laskut ovat olleet maksullisia.Muutos on ilmeisesti astunut voimaan maaliskuun puolenvälin tienoilla ja asiakkaat eivät ole varsinaisesti ilahtuneita muutoksesta.Jatkossa Elisan laskut ovat ilmaiseksi toimitettavia ainoastaan tekstiviestitse, e-laskuna tai Oma Elisa -palvelun kautta tarkasteltuna.Sähköpostitse toimitettavasta laskusta laskutuslisän periminen haiskahtaa hieman rahastukselta, sillä sen kustannukset ovat käytännössä olemattomat. Eli kyse on hieman samantyyppisestä toiminnasta kuin PDF:nä toimitettavien keikkalippujen toimitusmaksu, jota useat lippukaupat perivät asiakkailtaan.