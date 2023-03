Insta360 Flow -kuvanvakaimessa on kolmijalka, selfietikku ja tekoälyseuranta

Lähinnä toimintakameroista tunnettuon julkaissut yhtiön ensimmäisen älypuhelin kaveriksi tarkoitetun kuvanvakaimen, joka kantaa nimeä Flow.Flow on pakattu täyteen ominaisuuksia. Siinä on kolmiakselinen gimbaali, yhdysrakenteinen selfietikku, kolmijalka, tekoälyominaisuuksia ja se toimii varavirtalähteenä älypuhelimelle.Flow on helppo ottaa käyttöön, sillä erityistä avaamista tai edes virtapainikkeen painamista ei tarvita. Puhelin kiinnitetään laitteeseen magneettisen kiinnikkeen avulla. Vakain painaa 391 grammaa.Kolmijalan ansiosta kuvanvakaimen voi asettaa maahan ja sen voi asettaa kuvaamaan vaikkapa timelapse-videota, ottamaan 360 asteen kuvia tai käyttää koripalloon suunnattua tilaa, jolloin Flow seuraa automaattisesti palloa ja tallentaa yksittäiset korit helppoa editointia varten.Sisäänrakennettu selfiekeppi puolestaan mahdollistaa oman naaman kuvaamisen kauempaa, sillä lisäpituutta käsivarteen saa 21,5 senttimetrin verran. Se myös mahdollistaa erikoisemmat kuvakulmat, kuten alasuunnasta kuvaamisen.

Yksi Flown keskeisimmistä ominaisuuksista on tekoälypohjainen Deep Track 3.0 -seurantajärjestelmä. Sen ansiosta kuvauksen kohde pysyy tarkasti kuvassa. Deep Track 3.0 osaa tunnistaa seurattavan kohteen ihmisjoukosta sekä tunnistaa sen eri kuvakulmista. Insta360:n mukaan edes ajoittainen kuvasta katoaminen esteen taakse ei seurantatoimintaa haittaa.Laitteessa on pyöröpainike, jolla tehdään kaikki keskeiset toiminnot. Näitä ovat esimerkiksi tarkennus, kuvaustilan vaihtaminen ja laukaisupainike. Lisäksi hallintapainiketta kaksoisnapauttamalla saadaan gimbaali kääntymään vaakakuvauksesta pystyasentoon, jolloin myös vaivaton pystykuvaus sujuu helposti.Kuvien ja videoiden jälkikäsittely, muokkaaminen ja leikkaaminen sujuvat helposti Insta360-sovelluksella. Sen tekoälyavusteisen käyttöliittymän avulla kuvista ja videoista on helppo muokata halutunlaisia.Flowssa on 2900 mAh akku, josta riittää virtaa jopa 16 tunniksi. Sen avulla voidaan myös ladata älypuhelinta kuvatessa.Insta360 Flow -kuvanvakaimen perusversioon sisältyy kiinnitysmagneetti, kämmenosan suojakuori, kantopussi ja USB-A/C-johto. Insta360 Flow Creator Kit -versiossa mukana tulevat lisäksi pienikokoinen kuvausvalo sekä USB-C/Lightning- ja USB-C/C-latausjohdot että isompi säilytyspussi.Flow mahdollistaa myös ulkoisen mikrofonin kiinnittämisen.Flow tukee useita älypuhelimia. Applen iPhone-puhelimien osalta tuettuna ovat iPhone 8 tai uudemmat, mutta Android-laitteiden osalta toimintojen hallinta on rajallisempaa.Esimerkiksi Samsungin uuden Galaxy S23 Ultran kohdalla on tuettuna ovat vain pääkamera ja ultralaajakulma. Galaxy S23 Ultralla voidaan kuvata 360 asteen kuvia ja käyttää erillistä koripalloon tarkoitettua tilaa, kun taas OnePlus 11 ei tue ollenkaan 360 asteen kuvia.Tämän hetken tilanteen yhteensopivuuden osalta näet täältä Insta360 Flow ja Insta360 Flow Creator Kit tulevat myyntiin huhtikuussa 179 ja 239 euron kuluttajahinnoin.