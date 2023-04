Motorolan tuleva huippupuhelin paljastui

Motorolalta odotetaan uutta lippulaivaa puhelinmallistoonsa. Tämä Edge-malliston uutuus, joka kantaa nimeä Motorola Edge 40 Pro, on nyt vuotanut.Laitteen tekniikkaa on kertonut Twitterissä vuotaja SnoopyTech , joka on paljastanut kaikki tärkeimmät tekniset tiedot, mukaan lukien näytön speksit ja kamerajärjestelmän kokoonpanon. Näistä ensimmäinen on vakuuttava 165 hertsin virkistystaajuudella toimiva Full HD+ paneeeli, jolla on kokoa 6,67 tuumaa.Kameroita löytyy takaa kolme, joista sekä ultralaajakulma sekä peruskamera ovat 50 megapikselisiä, ja niiden kaverina on 12 megapikselin zoom-kamera. Muihin ominaisuuksiin kerrotaan kuuluvan mm. 125 watin pikalatausta tukevan 4600 mAh akun, 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa.Tekniikan lisäksi vuoto tarjoaa myös katsauksen laitteen ulkonäköön. Sen mukaan Motorolan uutuus tarjoaa edeltäjästä poiketen sivuille kaartavan näytön. Kamerat on asetettu neliskanttiseen, hiukan iPhonea muistuttavaan kohoumaan. Värivaihtoehdoista näytteillä on vain metallin sininen versio, jonka värit saattavat vaihdella vähän katselukulmasta riippuen.

Motorola Edge 40 Pro

Snapdragon 8 Gen 2

12 GB / 256 GB

6.67" 165 Hz FHD+

50 MP (Wide) + 50 MP (U-Wide) + 12 MP (Tele)

4600 mAh, 125 W

Android 13

899 Euro / Lunar Blue pic.twitter.com/NN53sbhNIH -- SnoopyTech (@_snoopytech_) March 27, 2023

Mallin julkaisuajankohta on vielä paljastamatta, mutta SnoopyTechin mukaan sen hinta on euroopassa 899 euroa.