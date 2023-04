Android-sovellusten pitää jatkossa poistaa käyttäjien tiedot tai Google heittää ne ulos kaupastaan

on vihdoin suitsimassa Androidin sovellusten tietoturvaa ja yksityisyyttä. Nythän tilanne on se, että lähes kaikkiin sovelluksiin käyttäjän pitää kirjautua ja luoda tili.Kun käyttäjä poistaa jossain vaiheessa sovelluksen, jäävät kaikki käyttäjästä kerätyt tiedot sovellukselle ja sen omistajalle. Sovelluksen poistaminen puhelimesta ei tarkoita yhtään mitään, sillä lähes aina kaikki kerätyt tiedot on välitetty myös sovelluksen kehittäjän tietokantaan.Nyt Google haluaa korjata tilannetta ainakin osittain. Jatkossa käyttäjillä pitää olla mahdollisuus myös poistaa tietonsa sovelluksesta yhtä helposti kuin mitä ne sovellukselle on alunperin annettukin.Sovellusten keräämät tiedot pitää pystyä poistamaan myös jälkikäteen ja myös selaimen kautta. Eli jos tänään poistaa sovelluksen ja haluaakin, että kaikki sovelluksen keräämät tiedot poistetaan myös sovelluksen kehittäjän tietokannoista, voi pyynnön tehdä verkkosivun kauta - ilman sovelluksen uudelleen asentamista.

Muutos on tulossa käyttöön vaiheittain: alkuvuodesta 2024-kaupassa sovellusten tiedoissa kerrotaan siitä, mitä ja miten käyttäjien tietoja kerätään. Googlen mukaan samalla myös sovellusten listausten yhteyteen lisätään ohjeet siitä, miten omat tiedot saa poistettua sovelluksen kehittäjän tietokannoista.Tietojen poistosta pitää tehdä myös valinnainen, eli siten, että käyttäjä voi pyytää erikseen vaikkapa vain kuviensa poistoa - ilman koko käyttäjätilin tuhoamista.Aivan täydellinen malli ei ole: ideaalitilanteessa tietojen tuhoamista ehdotettaisiin automaattisesti, kun sovelluksen poistaa puhelimeltaan. Nyt tulevassa uudistuksessa käyttäjän täytyy edelleen itse ymmärtää pyytää tietojen poistoa.