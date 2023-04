Huawein 949 euron älykello nyt myynnissä Suomessa

on tuonut 11. huhtikuuta alkaen Suomen markkinoille uuden kärkiluokan älykellon, Watch Ultimaten Kyseessä on varsin hintava laite, sillä Voyage Blue -mallin suositushinta on 949 euroa. Vaihtoehtona löytyy hieman edullisempi Expedition Black -malli, jonka suositushinta on 799 euroa.Huawei Watch Ultimaten runko on valmistettu zirkonium-pohjaisesta metallimateriaalista, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa älykellossa. Materiaali on yli neljä kertaa vahvempaa ja kaksi kertaa kovempaa kuin ruostumaton teräs, ja se kestää kuumia olosuhteita ilman epämuodostumia.Voyage Blue -mallissa on sininen keraaminen kellonkehä. Huawein mukaan tämä malli sopii erityisesti veneilyä tai vesiurheilua rakastavan tyyliin. Expedition Black -malli on puolestaan musta. Voyage Blue -mallin ranneke on tehty kovasta titaaniseoksesta ja mustassa mallissa on nitriilikumista valmistettu ranneke.Kellossa on 1.5-tuumainen LTPO AMOLED-näyttö 466 x 466 pikselin tarkkuudella. Näytön päällä on keinotekoinen safiirilasi. Watch Ultimate -kelloissa on kolme perinteisiä luksuskelloja mukailevaa painiketta: pyöritettävä kruunu, toimintopainike ja apupainike.

Rakenteeltaan kellot ovat vesitiiviitä 100 metriin asti. Patentoidun muotoilun ja 16 vesitiiviin rakenteen ansiosta Watch Ultimate kestää äärimmäistä vedenpainetta. Kellot ovat läpäisseet ISO 22810 -vesitiiviysstandardin sekä EN13319 -sukellusvälinestandardin testit, ja ne kestävät jopa 24 tuntia 110 metrin syvyydessä.Tarjolla on neljä sukellustilaa, joihin lukeutuvat esimerkiksi vapaa-ajan laitesukellus, tekninen laitesukellus ja vapaasukellus. Watch Ultimate -kelloissa käytetään luotettua Bühlmann -sukellusalgoritmia, jonka avulla laite valvoo sukellusdataa ja tekee ehdotuksia todellisten tilanteiden ja ympäristöjen perusteella.Watch Ultimatessa on uusi Expedition Mode -tila, joka kerää ulkoiluun liittyvät toiminnot ja tiedot yhteen. Expedition Moden ansiosta kello soveltuu monipuolisesti erilaisiin aktiviteetteihin, kuten maastopyöräilyyn, vaeltamiseen tai telttailuun. Kellot tukevat viiden järjestelmän sateliittipaikannusta.Lisäksi löytyy muista Huawein kelloista tuttuja ominaisuuksia, kuten paranneltu EKG-analyysi, epätavallisen sykkeen ilmoitukset, ympärivuorokautinen SpO2-seuranta, unen seuranta ja stressin seuranta. Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi Bluetooth-puhelujen tuki, pikavastaukset, musiikin toisto ja muistutukset.Akunkesto yltää jopa kahteen viikkoon. Lataus tapahtuu täyteen 60 minuutissa tai 25 prosenttiin vain 10 minuutissa.