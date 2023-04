Urheilusovellus Strava lisäsi Spotify-integroinnin

Uhreilua ja liikuntaa seuraava älypuhelinsovellus Strava on kertonut päivityksestä, jossa maailman suosituin suoratoistomusiikkipalvelu saapuu osaksi Stravaa.Spotifyn toiminta integroidaan osaksi sovelluksen toimintoja, jolloin musiikin ohjaamiseen ei tarvitse enää poistua sovelluksesta. Tämä helpottaa suoritusten aikana tehtäviä toimintoja, jotka saattavat tilanteesta ja liikunnan intensiteetistä riippuen olla hankalia.Strava-sovellukseen tuodaan musiikkikontrollit sekä soittolistat. Kontrollien avulla käyttäjä voi esimerkiksi aloittaa toiston, keskeyttää toiston, jatkaa toistoa, hypätä kappaleiden yli ja selata Spotifya ilman Spotify-sovelluksen avaamista.Toiminto tulee saataville sekä maksullisen Spotify Premium -tilauksen tehneille että maksutonta Spotifyä käyttäville. Uudet kontrollit löytyvät Record-näkymästä, mikäli käyttäjällä on Spotify-tunnus.Päivitys on lähtenyt tänään jakeluun. Lisätietoja Spotify-integroinnista löytyy täältä