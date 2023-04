WhatsAppiin tietoturvaominaisuuksia, jotka vaikeuttavat tilin kaappaamista

in tietoturvaa parannetaan kolmella ominaisuudella, kerrotaan WhatsAppin blogissa . Ominaisuudet tulevat saataville seuraavien kuukausien aikana.Ensimmäinen ominaisuus suojaa tiliä, kun sitä siirretään uuteen laitteeseen. Vanhalla laitteella tulee hyväksyä siirto uuteen laitteeseen, ja samalla ilmoituksessa näytetään tarvittavat tiedot puhelimesta, jolle siirtoa yritetään tehdä. Tämä ominaisuus voi auttaa varoittamaan käyttäjää luvattomasta tilin siirtämisen yrityksestä.Toinen ominaisuus toimii automaattisesti taustalla. Se auttaa pitämään WhatsApp-tilin turvassa, mikäli puhelimeen on päätynyt haittaohjelma. Puhelimella oleva haittaohjelma voi yrittää kaapata WhatsApp-tilin todennusavaimen ja lähettää käyttäjän tietämättä viestejä muille. Uusi ominaisuus pyrkii estämään tällaisen toiminnan.Salattujen keskustelun vahvistamiseksi toisen osapuolen kanssa WhatsAppissa on käytössä turvanumero. Turvanumeron voi manuaalisesti vahvistaa klikkaamalla keskustelukumppanin profiilitiedoista kohtaa 'salaus', jossa näkyy QR-koodi ja 60-numeroinen luku.

Manuaalinen vahvistaminen kuitenkin vie aikaa ja on käytännössä mahdotonta, jos kyseessä on iso ryhmä, sillä kaikkien tiedot tulee vahvistaa manuaalisesti. Koodi myös muuttuu, mikäli käyttäjä vaihtaa puhelinta.Asian helpottamiseksi WhatsAppiin tulee automaattinen tarkistus salatun keskustelun vahvistamiseksi. Tulevaisuudessa siis salaus-välilehden kautta voi nopeasti todeta, että keskustelu on salattu.