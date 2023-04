Ukraina lisäsi Xiaomin "sotaa sponsoroivien yritysten" listalle - Xiaomi älähti, muttei aio vetäytyä Venäjältä

Xiaomi on kulutuselektroniikka valmistava yhtiö, joka tarjoaa tuotteitaan ainoastaan siviilien ja yritysten käyttöön. Uskomme, että jokaisella maailman kuluttajalla on oikeus pystyä käyttämään viestiväleitä ja verkosta löytyvää tietoa. Toimimme yli 100 maassa ja alueella ja noudatamme kunkin toimialueen kaikkia lakeja ja säädöksiä.





Vastustamme jyrkäsit sitä, että Ukrainan korruption torjuntaan keskittynyt virasto (NACP) on julistanut meidät "kansainvälisiksi sodan tukijoiksi". Me emme tue mitään sotia. Sen sijaan kannatamme rauhaa. Missionamme on mahdollistaa kaikkien maailman ihmisten parempi elämä innovatiivisten teknologiatuotteiden avulla.

valtiollinen korruption torjuntaan keskittyvä virastoon lisännyt älypuhelinjättilistalleen yrityksistä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa.Taustalla väitteessä on se, että Xiaomi on yksi harvoista kännykkäbrändeistä, joka toimii edelleen täydellä höyryllä Venäjällä. Xiaomi ja sen alibrändiovat Venäjän hyökkäyksen jälkeen nousseet Venäjän suosituimmiksi älypuhelinbrändeiksi.Tämän lisäksi Xiaomilla on Venäjällä laaja-kumppaniverkosto Venäjällä. Yhtiö myös rekrytoi aktiivisesti Venäjällä.Xiaomi tietysti älähti listalle päätymisestä ja julkaisi asiaan liittyvän tiedotteen





Aiheesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä SuomiMobiili.



Xiaomin lisäksi listalle on päätynyt 20 muutakin yritystä, mutta Xiaomi on ainoa kännykkävalmistaja, jonka NACP on listannut. Käytännössä kaikki länsimaiset kännykkävalmistajat ovat vetäytyneet Venäjältä maan aloitettua hyökkkäyssotansa Ukrainaa vastaan.