Hakukonemaailmassa tulossa maanjäristys: Samsung vaihtamassa kännyköissään Googlen Bingiin

Suomalaiset ovathakukoneen uskollisimpia käyttäjiä maailmassa, joten meidän on vaikea edes ajatella minkään muun hakukoneen käyttöä. Mutta toisaalta laitevalmistajien valinnat ohjaavat nekin valtavasti ihmisten käyttäytymistä.Google tietää tämän varsin hyvin ja yhtiö onkin joko pakottanut tai ostanut rahalla käytännössä kaikki maailman kännykkävalmistajat puolelleen siten, että jokaisen puhelimen oletusarvoisena hakukoneena tarjotaan Googlen omaa hakukonetta. Euroopan Unionissa tilanne on hieman eri, sillä EU:n oikeuden päätöksen vuoksi Android-puhelinten pitää antaa käyttäjän valita asennusvaiheessa se, mitä hakukonetta käytetään.Muualla maailmassa taas ihmiset käyttävät pitkälti sitä, mikä laitteessa on oletusarvoisesti tarjolla. Google maksaa vuosittain miljardeja mm. Applelle jasiitä, että nimenomaan Googlen hakukone on se, joka puhelimesta löytyy suoraan paketista otettuna.Nyt Samsung on tietojen mukaan suunnittelemassavaihtamista kaikissa kännyköissään ja tableteissaan. Samsung on kappalemäärissä, vuositasolla mitattuna maailman suurin kännykkävalmistaja, joten vaikutukset olisivat järisyttävät Googlen kannalta.

Suurin osa maailman kännykän käyttäjistä tuskin vaivautuu vaihtamaan puhelimensa hakukonetta - tai edes osaa tehdä sitä - jos esiasennettu haku on tarpeeksi hyvä. Aiemmin näin ei ole ehkä ollutkaan, mutta sen jälkeen, kun Microsoft otti ChatGPT:n tekniikan osaksi Bingiä , on maailma muuttunut merkittävästi.Keskustelut yhtiöiden välisestä sopimuksesta ovat edelleen auki, joten on tietysti edelleen mahdollista että Google saa pidettyä Samsungin leirissään - ainakin maksamalla Samsungille entistä isomman pinon dollareita.New York Times kuvaakin uutisessaan tunnelmia Googlen sisällä "paniikiksi", kun Samsungin suunnitelmat selvisivät yhtiölle.